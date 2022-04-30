Минобороны Швеции обвинило Россию в нарушении воздушного пространства
Российский военный самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от Блекинге в южной части страны, сообщают шведские вооруженные силы.
«В пятницу вечером российский самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от Блекинге. Шведские истребители проследили за инцидентом и сфотографировали самолет», — говорится в сообщении.
По данным шведских военных, самолет находился к востоку от датского острова Борнхольм и впоследствии полетел в сторону шведской территории. На короткое время самолет нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район.
Ан-30 используется в военной авиации для воздушной разведки. Он является глубокой модификацией пассажирского самолета Ан-24 и предназначен для аэрофотосъемки и воздушного наблюдения.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист осудил этот инцидент и заявил о недопустимости нарушения шведского воздушного пространства.
«Мы, конечно, будем действовать дипломатично против этого. Эта акция непрофессиональна и, учитывая общую ситуацию с безопасностью, крайне неуместна. Суверенитет Швеции всегда должен уважаться», — заявил он шведской газете Aftonbladet.
По информации издания, навстречу российскому Ан-30 выслали шведские самолеты Gripen, которые затем вернули. Aftonbladet также приводит комментарий бывшего военного Йоргена Эльфвинга, который предположил, что в случае, если этот инцидент был намеренным, он был направлен на то, чтобы подчеркнуть недовольство России сближением Швеции с НАТО.
В начале марта Вооруженные силы Швеции заявили, что воздушное пространство страны нарушили четыре российских самолета — два истребителя Су-27 и два бомбардировщика Су-24. Инцидент произошел в Балтийском море к востоку от острова Готланд. Хульквист тогда также назвал подобное неприемлемым и заверил, что последует «четкий дипломатический сигнал».