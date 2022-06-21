В МИД России вызвали посла Италии Джорджо Стараче

Джорджо Стараче (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Италии Джорджо Стараче, он не дал комментариев прессе ни перед визитом, ни после него, сообщает ТАСС. Причина вызова не называлась.

Утром 21 июня в МИД также прибыл посол Евросоюза Маркус Эдерер. Вызов был связан с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область. С 18 июня Вильнюс прекратил пропускать в регион по железной дороге товары, попавшие под европейские санкции, в том числе стройматериалы, металлы, цемент. В дальнейшем планируется запрет транзита нефти и нефтепродуктов.





6 июня МИД Италии вызывал российского посла в стране Сергея Разова из-за обвинений российского дипведомства в аморальности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ, которые, по мнению дипломатов, участвуют в антироссийской кампании.

1 июня МИД России опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», где заявил о случаях агрессии и дискриминации в отношении россиян в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей. Ведомство также назвало подход итальянских СМИ при освещении военных действий на Украине ангажированным.

В итальянском внешнеполитическом ведомстве Разову напомнили, что Рим осуждает военные действия России на Украине, и выразили надежду на скорейшее решение конфликта путем переговоров с условием, что решение не будет нарушать суверенитет Украины и принципы международного права.