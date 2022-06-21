Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата

По данным агенства, Евросоюз объявит о предоставлении Украине статуса кандидата на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня

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Все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



По сведениям агентства, данный шаг будет осуществлен уже на этой неделе, на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня. Помимо этого страны также готовы дать статус кандидата Молдавии, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.

Собеседники Bloomberg также сообщили, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил дать статус кандидата Боснии и Герцеговине, однако другие члены ЕС сочли предложение «проблематичным».

17 июня ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, страна «ясно показала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам». Председатель комиссии указала, что Киев принял жесткие законы против олигархов и выполнил 70% рекомендаций Евросоюза по реформам в отношении меньшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за рекомендацию, указав, что это «первый шаг на пути к членству в ЕС», который приблизит «победу» Киева.

Как следует из заключения ЕК, Украине предстоит продолжить усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также проведение реформ законодательства в отношении меньшинств. Помимо этого, Киеву будет необходимо принять законы о процедуре отбора судей Конституционного суда и завершить отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей. В случае невыполнения этих условий статус кандидата могут отозвать.

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Украина подала заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российской военной операции. Власти страны не раз призывали предоставить ей членство по ускоренной процедуре, но это решение оспаривали некоторые участники объединения, в частности Нидерланды.

Окончательное решение по вопросу Украины лидеры стран ЕС примут 23–24 июня на саммите в Брюсселе, положительно высказаться должны все 27 государств-членов.