Лавров выразил обеспокоенность размещением ПРО США в Японии

Под предлогом противодействия угрозе со стороны КНДР США наращивают военные силы в Азиатском регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте российского МИДа. «Мы считаем, что меры, которые принимают США со своими союзниками в регионе, абсолютно непропорциональны тому, что необходимо сделать», — сказал Лавров. Особую озабоченность, по словам министра, вызывают планы США разместить элементы ПРО в Японии и Южной Корее. Напомнив о намерении Токио разместить у себя элементы американской системы ПРО Aegis Ashore, Лавров заявил, что это не способствует безопасности в регионе.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты из Северной Кореи.

Российский министр заявил о том, что Россия и Китай настаивают на возобновлении шестисторонних переговоров по разрешению северокорейского кризиса, прерванных в 2009 году. В них участвуют КНР, США, Россия, Южная Корея, Япония и КНДР.

На пресс-конференции Таро Коно сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

Россия и Япония продолжат работать над разработкой параметров хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявили министры. Консультации представителей МИД двух стран по этому вопросу пройдут в конце этого года и начале следующего.-