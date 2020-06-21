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Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время озвучит решение администрации, которое касается возможной приостановки выдачи нескольких типов американских виз. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра», — сказал Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста о предстоящих ограничениях по визам типов H1-B, которые выдаются высококвалифицированным работникам, и H2-B (сезонная рабочая виза).

Американский президент не стал приводить какие-либо детали, но отметил, что решение «сделает многих людей счастливыми». «И это здравый смысл, говоря честно», — добавил он.

«Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет», — указал Трамп, отметив уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса. В апреле, по данным Минтруда, он показал худший результат со времен Великой депрессии -14,7%. В мае показатель уменьшился до 13,3%.

В ответ на вопрос о том, предусмотрят ли власти какие-либо исключения из новых визовых правил, Трамп заявил, что их будет очень мало. «Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало», — пояснил он.

О том, что администрация Трампа готовит указ по ограничению выдачи нескольких типов рабочих виз, ранее сообщили The New York Times и CNBC. По данным источников CNBC, речь идет в том числе о визах J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена. Указ не должен затронуть визы этого типа, выданные ранее, отмечал телеканал.

По данным NYT, ограничение коснется также виз типа L-1 для руководителей компаний, и H-2B. О возможной приостановке выдачи виз H-1B ранее писали Bloomberg и Wall Street Journal.

Материал дополняется


 

Теги: Дональд Трамп, визы
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