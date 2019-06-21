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Union Pacific $200 (+18,01%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
Ранее президент Украины заявил, что бизнесмены, в том числе Игорь Коломойский будут вкладывать большие суммы в инфраструктуру Донбасса. Олигарх предложил «покрасить ларек или два»

Бизнесмен Игорь Коломойский в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что пока не может вкладывать большие средства в восстановление инфраструктуры Донбасса. об этом сообщает «Новое время».

«Могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Президент Украины 20 июня заявил, что бизнес-сообщество, и в частности Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса, «но он об этом еще не знает»

Материал дополняется.
 

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Донбасс
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