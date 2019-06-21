Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек

Ранее президент Украины заявил, что бизнесмены, в том числе Игорь Коломойский будут вкладывать большие суммы в инфраструктуру Донбасса. Олигарх предложил «покрасить ларек или два»

Бизнесмен Игорь Коломойский в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что пока не может вкладывать большие средства в восстановление инфраструктуры Донбасса. об этом сообщает «Новое время».

«Могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.

Президент Украины 20 июня заявил, что бизнес-сообщество, и в частности Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса, «но он об этом еще не знает»

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