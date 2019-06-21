«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

Речь идет о группе демократов из Палаты представителей. В числе их предложений — санкции против российского госдолга, поддерживаемых Россией СПГ-проектов, а также против российских банков

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Группа демократов из палаты представителей конгресса США, известная как «Коалиция синей собаки» («Синие собаки», «Синие собаки-демократы») призвали к расширению санкций против России за вмешательство в выборы США и другие демократические процессы за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе объединения.

В нем отмечается, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием так называемого российского дела, 29 мая в своем последнем заявлении на этом посту ясно дал понять, что Россия начала атаку на политическую систему страны и вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Кроме того, в декабре минувшего года Джим Маттис, занимавший тогда пост главы Пентагона, подтвердил, что Россия попыталась вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, утверждают «голубые собаки». «Между тем спецслужбы неоднократно выступали с резкими предупреждениями о том, что Россия и другие противники [США], в том числе Иран и Китай с нетерпением ждут выборов в США в 2020 году как еще одной возможности для продвижения своих интересов», — говорится в пресс-релизе.