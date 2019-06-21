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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Новые санкции США ,  
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«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России
Речь идет о группе демократов из Палаты представителей. В числе их предложений — санкции против российского госдолга, поддерживаемых Россией СПГ-проектов, а также против российских банков
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Группа демократов из палаты представителей конгресса США, известная как «Коалиция синей собаки» («Синие собаки», «Синие собаки-демократы») призвали к расширению санкций против России за вмешательство в выборы США и другие демократические процессы за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе объединения.

В нем отмечается, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием так называемого российского дела, 29 мая в своем последнем заявлении на этом посту ясно дал понять, что Россия начала атаку на политическую систему страны и вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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Кроме того, в декабре минувшего года Джим Маттис, занимавший тогда пост главы Пентагона, подтвердил, что Россия попыталась вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, утверждают «голубые собаки». «Между тем спецслужбы неоднократно выступали с резкими предупреждениями о том, что Россия и другие противники [США], в том числе Иран и Китай с нетерпением ждут выборов в США в 2020 году как еще одной возможности для продвижения своих интересов», — говорится в пресс-релизе.

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Конгрессмены-демократы из «Коалиции синей собаки» в этой связи требуют усилить санкционное давление на Москву, чтобы предотвратить в будущем попытки вмешаться в выборы. В частности, предлагается ввести санкции против российских банков, которые «поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах», запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести санкции против суверенного долга России, против российского кибер-сектора, а также против лиц, которые «способствуют незаконной или коррупционной деятельности, прямо или косвенного, действующих от имени Владимира Путина».

«Коалиция синей собаки» в Палате представителей насчитывает 27 представителей. Объединение проповедуют финансовую ответственность и содействие национальной безопасности. В сенате у демократов нет большинства, поэтому для прохождения их предложения понадобится одобрение со стороны  республиканцев. 

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Антон Фейнберг
Теги: санкции, Конгресс, госдолг, Банки
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