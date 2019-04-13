Силуанов сообщил о наличии «плана Б» на случай санкций против госбанков

По словам главы Минфина, главная задача в случае введения таких санкций — обеспечить исполнение всех обязательств перед клиентами. «У нас есть перечень решений, который необходимо принять на случай таких санкций», — сказал министр

Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

У правительства России есть «план Б» на случай, если Запад введет санкции в отношении государственных банков. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ), сообщает «РИА Новости». Как уточнил глава Минфина, инвесторов интересовало, что произойдет, если санкции затронут банковский сектор России.

По словам министра, на случай введения санкций в отношении банков с госучастием, у правительства и у Центробанка есть инструменты и все возможности чтобы поддержать клиентов — обеспечить расчеты, выдачу наличных, безналичных, как в долларах так и в рублях. «Здесь подключится и Центральный банк, и правительство. Поэтому будем реагировать», — сказал он.

Силуанов сообщил, что видит два основных риска в случае санкций. «Это долг (ограничения на новый долг и на обращение старого госдолга) и пять госбанков <…> Если они [риски] реализуются, конечно, нам будет неприятно», — признал он.

Министр уточнил, что в случае «бегства» иностранных инвесторов из российских госбумаг, Москва сможет занимать деньги на внутреннем рынке, хотя и по более высоким ставкам. Говоря о банках, он уточнил, что в этом случае главное обеспечить исполнение всех их обязательств. «У нас есть перечень решений, который необходимо принять на случай таких санкций», — подчеркнул он.