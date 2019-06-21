Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Глава украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили сможет принять участие в парламентерских выборах. Киевский суд признал, что политик непрерывно проживает в стране с 2014 года

Михаил Саакашвили (Фото: Pavlo Gonchar / Sopa Images / Zuma / ТАСС)

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет. Это дает ему возможность принимать участие в выборах в Верховную раду. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, прикрепив видеозапись, на которой судом зачитывается решение.

«Суд вывел справедливое решение о возможности для меня принять участие в парламентских выборах!» — написал Саакашвили.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении суда.

Запись в facebook пользователя Mikheil Saakashvili

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