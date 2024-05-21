Испания решила не возвращать посла в Аргентину из-за слов о жене премьера
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об окончательном отзыве посла в Буэнос-Айресе Марии Хесус Алонсо из-за отсутствия извинения со стороны президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее он обвинил жену испанского премьера Педро Санчеса Бегонию Гомес в причастности к коррупции.
«Посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде, — приводит слова Альбареса издание Onda Cero. — Я лично передал послу Аргентины в Мадриде, что мы требуем публичных извинений от Милея за нападки на добросовестность и гостеприимство Испании, и ответом стали оскорбления в адрес наших институтов».
По его словам, посольством Испании в Буэнос-Айресе останется руководить поверенный в делах. Альбарес назвал дипломатический кризис с Аргентиной «уникальным случаем» в международных отношениях. По его словам, «не было прецедентов, чтобы глава государства приезжал в столицу другой страны и оскорблял ее институты».
отозвали 20 мая. Накануне Милей в ходе выступления на мероприятии «Europa Viva 24» заявил, что политика социализма ведет к «рабству или смерти», после чего обвинил в коррумпированности Санчеса и Гомес. «Если у него [Педро Санчеса] коррумпированная жена, он тоже становится грязным», — сказал президент Аргентины.
В апреле суд Мадрида начал следственные действия в отношении Гомес, супругу премьера Испании подозревают в использовании связей и коррупции в бизнесе. Как уточняла газета El Confidencial, речь идет о ее взаимодействии с рядом частных компаний, получивших деньги и госконтракты от правительства.
Санчес на фоне скандала временно отказался от участия в общественных мероприятиях и заявил, что обдумывает возможность ухода с должности, но в конце апреля объявил о решении остаться на посту премьера.
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