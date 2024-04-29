Премьер Испании отказался от отставки на фоне расследования о коррупции

Педро Санчес (на экране) (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Премьер-министр Испании Педро Санчес останется на посту, несмотря на начатое расследование о коррупции в отношении его супруги. Об этом заявил сам Санчес в обращении к народу.

«Я решил продолжить возглавлять пост председателя правительства Испании. <...> Я буду работать над предстоящим возрождением нашей демократии», — сказал Санчес (цитата по ABC). Он отметил, что уже сообщил о своем решении королю Испании Филиппу VI.

«Мы с женой знаем, что эта клеветническая кампания не прекратится, но мы справимся», — добавил премьер. Санчес «от всего сердца» поблагодарил за слова сочувствия, которые, по его словам, он и его жена получили от «представителей всех слоев общества».

Решение Санчеса остаться у власти поддержали министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес и председатель конгресса Испании Франсина Арменголь.

Супругу испанского премьера Бегонию Гомес подозревают в использовании своего положения для лоббирования частных интересов. По версии следствия, ее фонд IE Africa Center заключил спонсорское соглашение с туристическим холдингом Globalia. В результате последний получил субсидию для авиакомпании Air Europa, входящей в его структуру. Субсидия в размере €475 млн была выделена в рамках программы стран Евросоюза по помощи бизнесу во время пандемии.

Иск против Гомес подала связанная в прошлом с ультраправыми политиками антикоррупционная группа Manos Limpias («Чистые руки»). Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которую возглавляет Санчес, 27 апреля организовала в центре Мадрида многотысячный митинг в поддержку премьера.