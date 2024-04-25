Может ли отставка премьера Испании привести к политическому кризису

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о своей возможной отставке; причина — коррупционный скандал вокруг его супруги Бегонии Гомес. Насколько вероятен очередной политический кризис в королевстве — разбирался РБК

Педро Санчес (Фото: Marcelo del Pozo / Getty Images)

Глава испанского правительства Педро Санчес отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия, чтобы обдумать возможность своей отставки. Соответствующее заявление он опубликовал 24 апреля в соцсети Х (бывший Twitter). «Мне нужно остановиться и подумать. Необходимо ответить себе на вопрос, стоит ли оно того, несмотря на всю грязь, в которую правые и ультраправые стремятся превратить политику», — написал он. Причина такого заявления — инициированное против его супруги Бегонии Гомес антикоррупционное расследование. Окончательное решение премьер пообещал объявить 29 апреля на специальном брифинге.

Санчес занимает пост главы испанского правительства с 2018 года. На парламентских выборах 2023 года его Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) пришла второй, но Санчес заключил вызвавшую много критики сделку с каталонскими партиями, заручился их поддержкой и осенью сформировал новое правительство.

Санчес считает, что в деле против его супруги не обошлось без участия победившей на выборах Народной партии (PP) и других его политических оппонентов, в том числе ультраправой Vox. Оппозиция, в свою очередь, требует от премьера объяснений.

Кто стоит за обвинениями против супруги премьера

Бегония Гомес подозревается в использовании ее положения для лоббирования частных интересов. Сообщается, что фонд IE Africa Center, которым она руководила в 2020 году, заключил некое «спонсорское соглашение» с туристическим холдингом Globalia. Последний получил субсидии на спасение входящей в его структуру авиакомпании Air Europa в размере €475 млн, выделенных в рамках программы стран ЕС по помощи бизнесу во время пандемии.

24 апреля началось предварительное судебное расследование по этому делу. Верховный суд Мадрида уточнил, что расследование против Бегонии Гомес городской суд начал еще 16 апреля.

Иск против Гомес подала связанная в прошлом с ультраправыми политиками антикоррупционная группа Manos Limpias («Чистые руки»). Ее лидер Мигель Бернад с конца 80-х занимал пост советника Бласа Пиньяра, основателя испанской неофашистской партии «Новая сила» (FN), впоследствии распущенной. Бернад также баллотировался от Национального фронта, созданного Пиньяром после роспуска FN, на выборах в Европарламент в 1987 и 1989 годах. Оба раза он потерпел неудачу, а в 1995-м создал Manos Limpios.

25 апреля Бернад заявил, что поданный против Гомес иск основан на информации, опубликованной «в некоторых цифровых СМИ». Глава Manos Limpias не исключил, что сообщения могут быть ложными, однако, считает он, суд в любом случае должен проверить эту информацию.

Тем временем PP готовит почву для расследования в отношении Санчеса и его супруги в сенате. Как утверждает Санчес, PP инициировала создание комиссии по расследованиям, чтобы начать его преследование по политическим мотивам. «Я не наивен. Я понимаю, что они осуждают Бегонию не потому, что она совершила что-то противозаконное, — они знают, что это не так, — а потому, что она — моя жена», — написал он в своем аккаунте.

В PP считают, что премьер должен срочно объясниться в связи со всеми скандалами вокруг его правительства, партии и супруги. «Его проблема не просто политическая, она судебная, и этот эпизод бросает тень на имидж нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении партии.

PSOE поддерживает своего лидера. «Мы надеемся, что в эти дни он [Санчес] оправится от этой усталости, копившейся так долго. <…> Мы все ожидаем решения, которое он примет в понедельник, решения продолжить быть главой важного проекта для этой страны, успешного проекта в экономических и социальных вопросах, в который вовлечено много людей, которые чувствуют себя его частью, несмотря на шум, гнев и дискредитацию», — заявила первый вице-премьер Мария Хесус Монтеро.

Министр юстиции Феликс Боланьос в подкасте La Cafetera отметил, что правые с 2018 года пытаются не только лишить легитимности правительство Санчеса, но и дегуманизировать его.

Почему пауза Санчеса чувствительна для его партии

25 апреля Санчес как лидер PSOE должен был принять участие в митинге социалистов в Барселоне, организованном в преддверии назначенных на 12 мая выборов в региональный парламент Каталонии. Несмотря на то что соцопросы свидетельствуют о неплохих шансах каталонских социалистов, сторонники независимости региона представляют их позициям определенную угрозу. Дело в том, что в рамках сделки Санчеса с каталонцами был принят так называемый закон о политической амнистии («для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии»), после чего о своем намерении вернуться в Испанию и испанскую политику объявил экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, покинувший страну после беспорядков 2017 года, — и он, хотя и находится во Франции, принимает участие в этих выборах от партии Junts.

В 2017 году в Каталонии прошел референдум о независимости региона, организованный местными властями. И хотя, по их данным, 90% жителей региона выразили желание выйти из-под власти испанской короны, Мадрид объявил плебисцит незаконным, результаты голосования не признал и ограничил самоуправление региона. Впервые за 39 лет действия испанской Конституции была применена ст. 155, которая приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. Мадрид также направил в Каталонию дополнительные полицейские силы, которые противодействовали процессу голосования, что привело к многочисленным столкновениям. Впоследствии в отношении девяти организаторов плебисцита из числа членов каталонского женералитата (правительства) Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры: их приговорили к длительным срокам лишения свободы — от девяти до 13 лет. Суд также выпустил ордер с требованием задержать и выдать Карлеса Пучдемона, который уехал в Бельгию. Однако, поскольку тот обладал иммунитетом депутата Европарламента, до экстрадиции не дошло.

Согласно последним опросам, партия каталонских социалистов PSC должна прийти первой, получив от 39 до 40 из 135 мандатов. Сторонники независимости региона из Junts во главе с Пучдемоном будут бороться за второе место.

Кроме того, 27 апреля PSOE также должна утвердить список кандидатов на выборах в Европарламент. Ожидается, что Санчес не будет принимать участия и в этом собрании.

Европейские выборы пройдут с 6 по 9 июня. Опросы свидетельствуют, что после этих выборов Европарламент, скорее всего, сдвинется вправо. Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) прогнозировали в своем январском докладе, что в 2024 году ультраправая еврофракция «Идентичность и демократия» (IID) может вырасти почти в два раза. В то же время рейтинги фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), в которую входит испанская PSOE, снижаются. Согласно апрельскому прогнозу Politico, социал-демократы смогут получить 136 мест из 750; сейчас у S&D 141 место.

Какой может быть дальнейшая судьба кабинета

Возможны как минимум три сценария. Первый предполагает голосование по вотуму доверия правительству в парламенте. Как отмечает испанская El Independente, Санчес сможет остаться премьером, если получит простое большинство. Входящие в правящую коалицию PSOE и Sumar располагают 148 из 350 мест в нижней палате, еще 32 места — у партий, с которыми Санчес заключал осеннюю сделку.

Если Санчес все-таки объявит 29 апреля об отставке, то ему нужно будет выдвинуть другую кандидатуру на пост премьера от PSOE; ее должен одобрить король Испании Филипп VI. Новый кандидат должен будет пройти процедуру инвеституры в нижней палате парламента. Такой поворот способен спровоцировать политический кризис, поскольку у Санчеса нет очевидного преемника, утверждает Politico. Лидер оппозиции Альберто Фейхоо из PP, в свою очередь, вряд ли получит достаточную поддержку, чтобы сформировать правительство.

Третий сценарий предлагает досрочные всеобщие выборы; они возможны не раньше июля. В этом случае Санчес продолжит возглавлять правительство Испании до 29 мая. Как отмечает Politico, этот сценарий может стать самым непростым для Испании. Согласно последним опросам, оппозиционная PP на 8% опережает PSOE.

При этом в оппозиции уверены, что Санчес в любом случае намерен остаться у власти, а его нынешние действия — лишь часть предвыборной кампании.