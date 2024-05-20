Песков переадресовал Минобороны вопрос о сроках ядерных учений

Дмитрий Песков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия определит Минобороны в соответствии с поручением главнокомандующего.

Так на вопрос о дате начала этих учений ответил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — сказал Песков.

6 мая Минобороны России объявило о начале подготовки к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота. В ходе учений планируется отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, уточнили в ведомстве.

Маневры решили провести «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику, добавили в Минобороны.

В Пентагоне заявили, что не видят поводов менять готовность своих ядерных сил на фоне готовящихся учений России. «Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — сказала заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.