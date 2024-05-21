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Политика ,  
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Стал известен новый глава судебного департамента Верховного суда

Новым главой судебного департамента Верховного суда станет Владислав Иванов
Ирина Подносова выдвинула на этот пост Владислава Иванова, возглавлявшего Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Прежний глава департамента Гусев подал в отставку в апреле
Владислав Иванов
Владислав Иванов (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области)

Председатель Верховного суда Ирина Подносова предложила кандидатуру Владислава Иванова на должность генерального директора судебного департамента при ВС, отвечающего за финансирование судов, сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов, его слова приводит ТАСС. Совет судей одобрил кандидатуру Иванова.

Иванов с 2006 года был председателем Арбитражного суда Бурятии, а с декабря 2012 года возглавлял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Глава судебного департамента назначается на должность и освобождается от нее председателем Верховного суда с согласия Совета судей.

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Владимир Путин и Ирина Подносова

В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что председатель судебного департамента Александр Гусев, занимавший эту должность с ноября 2000 года, подал в отставку. «Гусев пользовался покровительством бывшего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и логично, что после его смерти принял решение покинуть свой пост», — пояснил источник РБК, близкий к департаменту ВС.

Врио главы судебного департамента был назначен Виктор Агеев, занимавший до этого пост заместителя.

Гусев конфликтовал с Ольгой Егоровой, бывшей председателем Московского городского суда с 2000 по 2020 год. В 2015 году в подведомственном судебному департаменту столичном управлении были выявлены нарушения при найме переводчиков. Об этом в письме на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева написала Ольга Егорова, занимавшая тогда должность председателя Мосгорсуда. Она сообщила, что руководство управления судебного департамента Москвы превысило расходы на услуги переводчиков в райсудах в 44 раза и допустило растрату в размере 300 млн руб. Тогда были арестованы глава управления судебного департамента при Верховном суде по Москве Вячеслав Липезин и генеральный директор компании «Рабикона», предоставлявшей услуги переводчиков, Умар Заробетов.

По словам источника РБК, близкого к судебному департаменту, «дело переводчиков» стало началом конфликта между Гусевым и Егоровой и послужило причиной для отставки председателя Мосгорсуда.

Совет Федерации в апреле утвердил Подносову на пост главы ВС. Она стала вторым в новейшей истории страны председателем Верховного суда. С 1991 года и до своей смерти 23 февраля 2024 года его возглавлял Лебедев.

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Елена Чернышова
Ирина Подносова Верховный суд Судебный департамент отставки и назначения
Ирина Подносова фото

Ирина Подносова

председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
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