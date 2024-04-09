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Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку
Глава судебного департамента при Верховном суде Гусев подал в отставку
Александр Гусев
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Александр Гусев написал заявление об отставке, сообщил депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн.
Гусев занимал должность с 26 ноября 2000 года. Он был награжден орденом Александра Невского; орденом Дружбы; Почёта; орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медалью Жукова.
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