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Политика ,  
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Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку

Глава судебного департамента при Верховном суде Гусев подал в отставку
Александр Гусев
Александр Гусев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Александр Гусев написал заявление об отставке, сообщил депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинтшейн.

Гусев занимал должность с 26 ноября 2000 года. Он был награжден орденом Александра Невского; орденом Дружбы; Почёта; орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медалью Жукова.

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