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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Эксперт рассказал, что вертолет президента Ирана мог бы спасти радар

Эксперт Дрозденко: вертолет президента Ирана мог спасти радар, видящий помехи
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Потерпевший крушение Bell-212, на котором летел президент Ирана, — это надежный, но старый вертолет, рассказали эксперты. На вертолете также отсутствовал радар, который видит препятствия на пути вертолета
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси (Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж
Фотогалерея 

У вертолета Bell-212, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, нет радара, который может в сложных метеоусловиях увидеть препятствие. Об этом РБК рассказал военный летчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Если бы у вертолета такой радар был, то он бы увидел препятствие и облетел бы его. «К тому же санкции, наложенные на Иран американцами, не способствуют поддержанию летной годности американской техники», — сказал эксперт. По словам Дрозденко, Раиси, если судить по фотографиям, обычно летал на вертолете Ми-171 (модификации Ми-8 с новыми двигателями и радиоэлектронным оборудованием). «Почему в этот раз был Bell — непонятно», — сказал эксперт.

Bell-212 — это вертолет, который ведет свою историю с 1968 года, он является ровесником Ми-8. Американский Bell оставался неплохой, но старой машиной, несмотря на модификации, добавил Дрозденко.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

Bell-212 — это старый, но надежный вертолет, и он может летать в любую погоду, подчеркнул Вадим Базыкин, летчик-испытатель, заслуженный пилот России.

«Не знаю, кто принимает решение брать для перевозки первых лиц такие вертолеты, но президент всегда летает на запчастях первой категории, у него не бывает двигателей после капитального ремонта. Все должно устанавливаться новое. Иран давно научился справляться с санкциями и все делать надежно, в Иране работали наши летчики, система авиационной безопасности там великолепная», — рассказал он.

В случае с падением вертолета с иранским президентом причина крушения, скорее всего, заключается в человеческом факторе, ошибке пилота, сказал Базыкин. По его словам, вертолет может заходить на посадку в аэропорту в любую погоду, а пилоту не обязательно обладать очень высокой квалификацией, так как в этом случае работает автоматика.

ISNA опубликовало кадры с места крушения вертолета президента Ирана
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Вообще, по словам Базыкина, «вертолет может заходить на посадку в любую погоду в аэропорту». Но если речь идет о неподготовленной площадке, тем более если вокруг только туман и облака, то будут сложности. «Надо понимать, что там нет помощника, кроме тех, кто сидит в вертолете. И если вы увидите вокруг себя только туман и облака, то это значит, что нужно прекращать любое движение: либо уйти вверх, либо возвращаться обратно, уходить на этой же высоте в зону хорошей погоды», — рассказал эксперт. Базыкин подчеркнул, что для вертолета туман является крайне опасным погодным условием.

Аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что Раиси летел на Bell-212, который был произведен 45 лет назад, в таких погодных условиях, которые не подходили под правила визуальных полетов (VFR) — авиационные инструкции, предусматривающие ориентирование экипажа и выдерживание безопасных интервалов с помощью зрительного наблюдения за линией естественного горизонта. Противоположностью VFR являются правила полетов по приборам.

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