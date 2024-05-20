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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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ISNA опубликовало кадры с места крушения вертолета президента Ирана

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана

Иранское информагентство ISNA опубликовало кадры с предполагаемого места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео выложили в телеграм-канал агентства.

На видео видны участники поисковой группы. Оператор снимает холмы, предположительно, в этом месте упал вертолет Раиси. На кадрах местами заметен туман.

Ролик подписан: «Первые снимки с момента обнаружения президентского вертолета».

Дрон Akinci обнаружил «источник тепла» в районе поисков вертолета Раиси
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Bayraktar Akinki

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на этом вертолете летели глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Делегация политика возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Поиски продолжались несколько часов, операцию осложняли погодные условия. Помощь Ирану направили Турция и России — в частности, из «Жуковского» вылетел самолет МЧС Ил-76.

В поисках участвовал турецкий дрон Akinci, он обнаружил в районе падения вертолета «источник тепла» — предположительно, это обломки транспортного средства.

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Теги
Иран Эбрахим Раиси место крушения

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Читать
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