ISNA опубликовало кадры с места крушения вертолета президента Ирана
Иранское информагентство ISNA опубликовало кадры с предполагаемого места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Видео выложили в телеграм-канал агентства.
На видео видны участники поисковой группы. Оператор снимает холмы, предположительно, в этом месте упал вертолет Раиси. На кадрах местами заметен туман.
Ролик подписан: «Первые снимки с момента обнаружения президентского вертолета».
Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на этом вертолете летели глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Делегация политика возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Поиски продолжались несколько часов, операцию осложняли погодные условия. Помощь Ирану направили Турция и России — в частности, из «Жуковского» вылетел самолет МЧС Ил-76.
В поисках участвовал турецкий дрон Akinci, он обнаружил в районе падения вертолета «источник тепла» — предположительно, это обломки транспортного средства.
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