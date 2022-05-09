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Глава Евросовета Мишель прервал встречу в Одессе из-за ракетного удара

В Одессе глава Евросовета провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Однако им пришлось прервать переговоры и укрыться из-за начавшегося ракетного обстрела *
Шарль Мишель (слева) и Денис Шмыгаль (в центре)
Шарль Мишель (слева) и Денис Шмыгаль (в центре) (Фото: Ukrainian Governmental Press Service / Reuters)

Глава Евросовета Шарль Мишель, который совершил «неожиданный визит» в Одессу, был вынужден прервать встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на представителя ЕС.

«Во время встречи с премьер-министром [Украины Шмыгалем] участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, поскольку ракеты снова ударили по району Одессы», — сказал чиновник.

Во время встречи глава Евросовета заявил, что России не удастся подорвать «свободу» Украины и пообещал, что ЕС поможет Киеву «построить современную, демократическую страну». Президент Владимир Зеленский присоединился к переговорам по видеосвязи и поблагодарил Мишеля за визит в Украину в День Победы.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 9 мая в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома «Червоноглинское» шесть украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 и Ми-24 были уничтожены высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион».

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Шарль Мишель

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