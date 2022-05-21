Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота

О том, что США готовят подобные планы, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что это неправда. Он также не подтвердил обсуждение поставок Киеву противокорабельного оружия

Джон Кирби (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Соединенные Штаты не имеют каких-либо планов по уничтожению российского Черноморского флота, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это неправда», — заверил он журналистов.

Кирби попросили прокомментировать пост в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко от 20 мая о том, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота».

Геращенко написал также, что Киев смог убедить Вашингтон в необходимости «готовить план по разблокировке портов». По словам советника главы МВД, страны обсуждают поставки Украине противокорабельного оружия — ракет Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250-300 км).

19 мая о том, что Белый дом изучает вопрос о предоставлении Украине противокорабельных ракет для преодоления морской блокады России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники в конгрессе. По их данным, Вашингтон рассматривает их прямую передачу из США или из одной из европейских стран, которая также имеет такое вооружение. Кирби, комментируя эти данные, сказал: «Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку».

Сенат США 19 мая одобрил выделение $40 млрд помощи Украине. По данным Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны другие страны, поставляющие оружие Украине. Теперь закон должен подписать президент Джо Байден.

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6 мая CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» в Черном море незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным российского Минобороны, 14 апреля из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. В результате, сообщило министерство, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы. В Пентагоне отрицают передачу Киеву этих сведений.