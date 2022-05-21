Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота
Соединенные Штаты не имеют каких-либо планов по уничтожению российского Черноморского флота, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Это неправда», — заверил он журналистов.
Кирби попросили прокомментировать пост в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко от 20 мая о том, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота».
Геращенко написал также, что Киев смог убедить Вашингтон в необходимости «готовить план по разблокировке портов». По словам советника главы МВД, страны обсуждают поставки Украине противокорабельного оружия — ракет Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250-300 км).
19 мая о том, что Белый дом изучает вопрос о предоставлении Украине противокорабельных ракет для преодоления морской блокады России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники в конгрессе. По их данным, Вашингтон рассматривает их прямую передачу из США или из одной из европейских стран, которая также имеет такое вооружение. Кирби, комментируя эти данные, сказал: «Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку».
Сенат США 19 мая одобрил выделение $40 млрд помощи Украине. По данным Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны другие страны, поставляющие оружие Украине. Теперь закон должен подписать президент Джо Байден.
6 мая CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» в Черном море незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным российского Минобороны, 14 апреля из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. В результате, сообщило министерство, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы. В Пентагоне отрицают передачу Киеву этих сведений.