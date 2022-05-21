Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Суперматчи за серебро и за вылет. Интриги заключительного тура РПЛ Спорт, 00:40
Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота Политика, 00:30
В Латвии прошло шествие против «советского наследия» Политика, 00:09
Глава «Ростеха» за год заработал 632 млн руб. Бизнес, 00:07
Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» Бизнес, 00:03
Кремниевые брахманы: о чем молчат истории успеха индийских миллиардеров Pro, 00:00
Больше всех среди деятелей культуры заработали Спиваков, Бутман и Бабкина Общество, 20 мая, 23:29
Возле аэропорта Женевы загорелся строящийся центр для беженцев Общество, 20 мая, 23:25
Минобороны показало видео выхода украинских военных с «Азовстали» Политика, 20 мая, 23:05
Берлускони предложил ЕС убедить Киев принять условия России о мире Политика, 20 мая, 22:44
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 20 мая, 22:42
Кабмин предписал Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года Финансы, 20 мая, 22:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20 мая, 22:04
Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя Политика, 20 мая, 21:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота

О том, что США готовят подобные планы, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что это неправда. Он также не подтвердил обсуждение поставок Киеву противокорабельного оружия
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Соединенные Штаты не имеют каких-либо планов по уничтожению российского Черноморского флота, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это неправда», — заверил он журналистов.

Кирби попросили прокомментировать пост в Twitter советника главы МВД Украины Антона Геращенко от 20 мая о том, что «в США готовят план уничтожения Черноморского флота».

Геращенко написал также, что Киев смог убедить Вашингтон в необходимости «готовить план по разблокировке портов». По словам советника главы МВД, страны обсуждают поставки Украине противокорабельного оружия — ракет Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250-300 км).

Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва»
Политика
Крейсер &laquo;Москва&raquo;

19 мая о том, что Белый дом изучает вопрос о предоставлении Украине противокорабельных ракет для преодоления морской блокады России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники в конгрессе. По их данным, Вашингтон рассматривает их прямую передачу из США или из одной из европейских стран, которая также имеет такое вооружение. Кирби, комментируя эти данные, сказал: «Не буду строить предположения насчет систем, которые не посылались или еще не получали одобрения на отправку».

Сенат США 19 мая одобрил выделение $40 млрд помощи Украине. По данным Bloomberg, $6 млрд пойдут на прямую помощь в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд рассчитаны другие страны, поставляющие оружие Украине. Теперь закон должен подписать президент Джо Байден.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Moises Ribeiro / Pexels Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: МИФ Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи

6 мая CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» в Черном море незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным российского Минобороны, 14 апреля из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, крейсер затонул. В результате, сообщило министерство, погиб один человек, 27 пропали без вести и еще 396 были эвакуированы. В Пентагоне отрицают передачу Киеву этих сведений.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Черноморский флот США Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи
Политика
Постпред США при ООН подтвердила передачу разведданных Украине
Политика
WP узнала о запрете США давать Киеву данные о военном руководстве России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter