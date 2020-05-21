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В конгрессе предложили запретить Трампу покидать договоры без разрешения

В конгресс внесли законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей. Решение Трампа покинуть Договор по открытому небу назвали «безрассудным»
Сенатор Эдвард Марки
Сенатор Эдвард Марки (Фото: Jay Mallin / Zuma / Global Look Press)

Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли законопроект «О предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения [конгресса]» (Preventing Actions Undermining Security without Endorsement Act), сообщается на сайте Марки. 

«Безрассудный выход президента [Дональда] Трампа из Договора по открытому небу окажет продолжительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную активность, которая может угрожать интересам США и наших союзников», — заявил Марки.

Панетта, в свою очередь, назвал выход из соглашения «полностью противоречащим интересам США в сфере национальной безопасности». «Решение о выходе из Договора по открытому небу <...> демонстрирует продолжающееся пренебрежение нашими союзами и соглашениями по контролю над вооружениями», — заявил он.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу 21 мая. Он отметил, что Россия нарушает некоторые пункты соглашения, в рамках которого участники договора могли проводить инспекционные полеты над территориями друг друга.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Москва использует договор как «инструмент запугивания и угроз». По его словам, Россия «годами грубо и постоянно нарушала договор», в частности отказала в разрешении проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у Москвы есть давно сформулированные претензии к Вашингтону по исполнению Договора по открытому небу. С 2018 года в отношении России начали действовать ограничительные меры, пояснила она. В частности, США отказали в разрешении на отход от их правил воздушного движения и норм авиабезопасности и изменили специальные процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, отметила Захарова. По ее словам, МИД «сформирует свой подход» по выходу США из договора после того, как Вашингтон даст соответствующие разъяснения, в том числе по дипломатическим каналам.

В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу
Политика
Дональд Трамп

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, сейчас в нем участвуют 34 страны. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.

В конгрессе США в июле 2019 года уже предлагали запретить США выходить из Договора по открытому небу. Это произошло после того, как большинство в конгрессе оказалось у демократов: до этого республиканцы обвинили Россию в нарушении договора и допускали выход из соглашения.

Автор: Виктория Полякова
Теги: конгресс США, Договор по открытому небу, Дональд Трамп
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