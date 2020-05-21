В конгрессе предложили запретить Трампу покидать договоры без разрешения

В конгресс внесли законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей. Решение Трампа покинуть Договор по открытому небу назвали «безрассудным»

Сенатор Эдвард Марки (Фото: Jay Mallin / Zuma / Global Look Press)

Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли законопроект «О предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения [конгресса]» (Preventing Actions Undermining Security without Endorsement Act), сообщается на сайте Марки.

«Безрассудный выход президента [Дональда] Трампа из Договора по открытому небу окажет продолжительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную активность, которая может угрожать интересам США и наших союзников», — заявил Марки.

Панетта, в свою очередь, назвал выход из соглашения «полностью противоречащим интересам США в сфере национальной безопасности». «Решение о выходе из Договора по открытому небу <...> демонстрирует продолжающееся пренебрежение нашими союзами и соглашениями по контролю над вооружениями», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу 21 мая. Он отметил, что Россия нарушает некоторые пункты соглашения, в рамках которого участники договора могли проводить инспекционные полеты над территориями друг друга.