В Роскачестве дали рекомендации по охране персональных данных в интернете

В интернете не следует переводить деньги для получения компенсации, приза, любой иной награды, с вероятностью в 99% речь идет о мошенничестве, говорится в опубликованной на сайте Роскачества рекомендации.

В Сети большую популярность приобрели видеоролики о получении льгот и пособий, которые якобы можно оформить на тех или иных сайтах. Руководитель Роскачества Илья Лоевский призвал пользователей отправлять жалобы на такие видео и записи в соцсетях.

Специалисты Роскачества советуют не вводить свои персональные данные на сайтах, не вызывающих доверия. Рекомендуется проверять дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (в пределах двух недель), это должно насторожить пользователя.

Кроме того, в Роскачестве посоветовали проверять, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Для этого нужно удостовериться в наличии символов «https» и изображения «замочка» в адресной строке. Если этого нет, на таком сайте нельзя вводить свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям в отелях, ресторанах, транспорте и т.д.