Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,05 -0,29 EUR Бирж. 72,73 -0,45 Brent 57,53 +1,97% USD Нал. 65,68 64,04 EUR Нал. 73,52 71,97 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1179 -0,0024 BTC/USD Бирж. 11 892,00 -163,00 IMOEX 2 696,69 +0,81% RTSI 1 303,80 +1,47% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $43 (+28,63%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
AMD $43 (+28,63%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
В Бишкеке задержали около 40 сторонников Атамбаева Общество, 09:08 Индустрия 4.0 в целлюлозно-бумажной промышленности: цели и тренды Партнерский материал, 09:00 Синоптик назвал время окончания шторма в Москве Общество, 08:45 В аэропортах Москвы на фоне непогоды задержали более 20 рейсов Общество, 08:37 eBay-эффект: что мешает жителям регионов продавать товары онлайн за рубеж Pro, 08:26 Украинский депутат назвал Россию «воюющей стороной» Политика, 08:21 Как попавшийся на допинге спортсмен отвоевывает свою империю — Bloomberg Pro, 08:14 Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои Политика, 08:10 Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год Технологии и медиа, 08:01 Цены на оборудование для майнинга за год упали в два-три раза Pro, 08:00 Акции UC Rusal подешевели на 10% Бизнес, 07:52 Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит» Спорт, 07:29 «МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе Технологии и медиа, 07:01 Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Политика, 07:01
Политика ,  
0 
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года появилась карта с маршрутом олимпийского огня: Южные Курилы, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии
Фото: Issei Kato / Reuters

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония много лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между двумя странами.

Политика
Мир в обмен на острова: смогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах

Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.

Токио всегда болезненно реагирует на действия Москвы в отношении Курил. Так, недавно Япония выразила протесты России из-за учебных стрельб в районе Кунашира и визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Итуруп.

Фотогалерея 
Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония

В ответ российский МИД вызвал для объяснений японского посла Тоёхиса Кодзуки и вручил ему ноту протеста из-за японцев, участвующих в программе безвизовых обменов с населением Курил.

Комментарии Японии «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», заявили послу в МИДе. А также напомнили, что Курильские острова считаются суверенной территорией России по итогам Второй мировой войны.

В 2020 году в Токио пройдет летняя Олимпиада с 24 июля по 9 августа.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Япония, Курильские острова, Олимпиада
Материалы по теме
В Японии напомнили о переговорах с Москвой после протестов из-за Курил
Политика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Экономика
Премьер Японии после визита Медведева на Курилы предложил Путину встречу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter