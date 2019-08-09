Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года появилась карта с маршрутом олимпийского огня: Южные Курилы, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония много лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Этот вопрос связан с итогами Второй мировой войны и подписанием мирного договора между двумя странами.

Япония добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Позиция Токио заключается в том, что мирный договор не может быть заключен без решения территориального вопроса. Россия, напротив, настаивает, что сначала должен быть подписан договор и лишь тогда можно возобновить обсуждение территориальных претензий Японии.