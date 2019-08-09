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Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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МИД осудил обозначение Курил японской территорией на сайте Олимпиады-2020

Обозначение Южных Курил на картах как японской территории нелегитимно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Запись брифинга опубликована в Facebook МИДа.

По ее словам, помимо юридической стороны, есть вопрос создания атмосферы для решения сложных вопросов между странами. «Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют ее», — сказала Захарова.

«Нужно задать вопрос всем, кто проводит подобные акции или делает это в связи с отсутствием понимания исторических реалий. Вряд ли они идут на пользу Токио», — добавила она.

Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

Ранее стало известно, что на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио территория четырех островов Южных Курил обозначена как часть Японии. Так, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.

В 1945 году по итогам войны Курильские острова были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность южной гряды островов. Япония называет острова своими северными территориями. Россия считает, что острова законно перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Теги: Мария Захарова, Курилы, Япония
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