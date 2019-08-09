МИД осудил обозначение Курил японской территорией на сайте Олимпиады-2020

Обозначение Южных Курил на картах как японской территории нелегитимно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Запись брифинга опубликована в Facebook МИДа.

По ее словам, помимо юридической стороны, есть вопрос создания атмосферы для решения сложных вопросов между странами. «Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют ее», — сказала Захарова.

«Нужно задать вопрос всем, кто проводит подобные акции или делает это в связи с отсутствием понимания исторических реалий. Вряд ли они идут на пользу Токио», — добавила она.