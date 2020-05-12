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В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Право возобновить работу получат предприятия с действующими медицинскими лицензиями. Губернатор края также предложил отменить взимание курортного сбора до конца года
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает «РБК Краснодар».

«Я считаю, если у пансионата есть медицинская лицензия, которая позволяет максимально быстро выявить, купировать и лечить, если вдруг среди оздоравливающихся будет выявлен человек с коронавирусом. Предприятия санаторно-курортного комплекса смогут начать работу в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края», — сказал он. Как отметил Кондратьев, карантин в регионе пока сохраняется, а в санаториях и пансионатах должен быть очень жесткий контроль.

Для людей, которые приезжают в регион ради посещения санатория, основанием проезда будет их путевка, пояснил губернатор. «Это должен быть прямой путь: железнодорожный вокзал или аэропорт — санаторий. Вышел с вокзала, показал путевку — сразу же поехал в санаторий», — уточнил Кондратьев.

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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Глава региона добавил, что отдыхающие должны оздоравливаться только на территории санатория. «Пока только так. Это и так компромиссное решение. К концу мая мы посмотрим, будем ли открывать парки, скверы, набережные или нет», — отметил он.

Кондратьев также выступил с инициативой отменить взимание курортного сбора до 1 января следующего года.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, отвечая на предложение губернатора, сообщил, что сейчас на территории города расположено 65 санаториев, имеющих медицинскую лицензию и рассчитанных на 40 тыс. человек.

Глава Анапы Юрий Поляков заявил, что городской бюджет полностью зависит от работы санаторно-курортного комплекса. «У нас сегодня около 53 здравниц, которые имеют медицинские лицензии, и нам нужно хоть как-то запускать их работу. Сейчас мы откроем и посмотрим, как будет складываться ситуация. Если будет возможность, то будем открывать и отели», — отметил он.

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11 мая курирующий вопросы туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах. Он отметил, что в некоторых из них смогут принять решение о снятии ограничений, когда наметится тренд на снижение заболеваемости. «Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом на наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян», — сказал Чернышенко.

Первоначально власти Краснодарского края запретили гостиницам, отелям и санаториям принимать гостей с 28 марта по 5 апреля. Позднее меру продлили до 1 июня. С 31 марта на Кубани действует режим карантина, передвижение по региону разрешено только при наличии спецпропусков.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, санатории
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