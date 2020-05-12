В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Право возобновить работу получат предприятия с действующими медицинскими лицензиями. Губернатор края также предложил отменить взимание курортного сбора до конца года

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Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает «РБК Краснодар».

«Я считаю, если у пансионата есть медицинская лицензия, которая позволяет максимально быстро выявить, купировать и лечить, если вдруг среди оздоравливающихся будет выявлен человек с коронавирусом. Предприятия санаторно-курортного комплекса смогут начать работу в соответствии с регламентом, утвержденным Роспотребнадзором нашего края», — сказал он. Как отметил Кондратьев, карантин в регионе пока сохраняется, а в санаториях и пансионатах должен быть очень жесткий контроль.

Для людей, которые приезжают в регион ради посещения санатория, основанием проезда будет их путевка, пояснил губернатор. «Это должен быть прямой путь: железнодорожный вокзал или аэропорт — санаторий. Вышел с вокзала, показал путевку — сразу же поехал в санаторий», — уточнил Кондратьев.

Глава региона добавил, что отдыхающие должны оздоравливаться только на территории санатория. «Пока только так. Это и так компромиссное решение. К концу мая мы посмотрим, будем ли открывать парки, скверы, набережные или нет», — отметил он.