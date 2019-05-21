Министр обороны Украины объяснил причину ухода в отставку

Глава Минобороны Украины Степан Полторак объяснил причину, по которой подал рапорт об увольнении новому президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН.

По его словам, он принял решение уйти в отставку еще до инаугурации Зеленского. Он уточнил, что сообщил об этом избранному президенту еще 19 мая. «Я не мог его [заявление] написать раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера», — пояснил Полторак.

Министр отметил, что дождался момента, когда Зеленский официально стал главой государства, после чего сразу подал рапорт. «Потому что я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения в Верховную раду на назначение», — добавил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли он в дальнейшем заниматься политикой, Полторак сказал, что пока еще не принял окончательное решение о своей дальнейшей деятельности.