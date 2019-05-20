Австрийский депутат выступила против антироссийских санкций

Экономические санкции в отношении России «наказывают не тех», заявила в интервью изданию Kurier депутат Австрийской народной партии Ангелика Винциг.

«Шпагат между санкциями и ответными санкциями является для нас болезненным <...> Я против санкций, потому что они не приносят какого-либо результата», — сказала Винциг.

При этом депутат подчеркнула, что России необходимо указывать на неправильные действия в Крыму и на Донбассе, но с помощью других мер. По ее мнению, наказывать Москву за счет европейских рабочих в условиях, когда Москва заменяет продукты из ЕС товарами из Китая, нецелесообразно. Депутат также выступила за строительство «Северного потока — 2», поскольку альтернативного источника энергии у Австрии нет.

Ранее в мае президент Владимир Путин встречался в Сочи с президентом Австрии Александром ван дер Белленом. По итогам переговоров австриец сообщал, что они прошли открыто, однако подтвердил приверженность Вены принципу единства Евросоюза и поддержке санкций против Москвы.