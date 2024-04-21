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Военная операция на Украине ,  
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На Украине объяснили отправку повесток умершим

Отправку повесток умершим украинцам объяснили несвоевременным обновлением данных
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Военная операция на Украине
Случаи отправки умершим украинцам повесток не единичны, так как сведения о мобилизуемых не обновляются своевременно, рассказали в киевском военкомате в ответ на информацию об отправке повестки скончавшемуся в ноябре журналисту
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Случаи отправки умершим украинцам повесток связаны с тем, что данные о них не обновляются в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — так называют на Украине военкоматы), говорится в публикации Киевского городского ТЦК в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Пост появился в ответ на информацию о том, что умершему в ноябре 53-летнему спортивному журналисту Артему Франкову пришла повестка в армию, передает «Политика страны».

«Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не владеют полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу», — сказано в сообщении.

В ТЦК призвали граждан своевременно обновлять учетные данные и напомнили, что за нарушение правил воинского учета может грозить административная и уголовная ответственность.

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18 апреля стало известно, что ТЦК направил киевской полиции более 5 тыс. запросов по розыску уклонистов от мобилизации — речь шла о 4955 мужчинах, которым грозила административная ответственность за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации. Полиция установила местонахождение 1,4 тыс. человек из списка ТЦК, их доставили в украинские военкоматы.

В некоторых случаях сотрудники ТЦК применяют физическую силу по отношению к тем, кто может попадать под мобилизацию. В первой половине апреля полиция Одесской области завела уголовное дело по факту избиения 14-летнего подростка местными военкомами, которого пытались мобилизовать. «Политика страны» писала, что юношу задержали на улице и, угрожая оружием, затолкали в минивэн. Однако после того, как он подтвердил свой возраст, его высадили прямо на трассе.

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