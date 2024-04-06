 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата

Житель Киева с ножом напал на сотрудников военкомата

В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщила пресс-служба ТЦК в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в 11:50 утра во время работы мобильной группы по оповещению на улице Шалом Алейхама.

Патруль разговаривал с военнообязанным, когда к ним со спины подошел мужчина и нанес удар по голове военнослужащего. Затем нападавший достал из сумки нож и хотел ударить им другого военнослужащего, стоящего рядом.

Вызванные на место сотрудники полиции задержали нападавшего, задокументировали преступление и изъяли доказательства.

«Страна» узнала о самоубийстве в украинском военкомате
Общество
Фото:Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

28 марта в военкомате в Кировоградской области Украины 32-летний мужчина совершил самоубийство, выхватив автомат у полицейского.

Сотрудники ТЦК вызвали полицейских из-за того, что местный житель угрожал совершить самоубийство. Полицейские вызвали медиков, после осмотра было решено доставить мужчину в психиатрическую больницу, однако у поликлиники он выхватил автомат у полицейского и совершил суицид.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
военкомат Украина Киев нападение
Материалы по теме
В России выявили 438 причастных к поджогам военкоматов
Политика
На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте
Общество
В полтавском военкомате сообщили о розыске 30 тыс. уклонистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена Политика, 00:52
Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления Политика, 00:37
Полиция дважды задержала Грету Тунберг на акции протеста в Гааге Политика, 00:24
В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата Общество, 06 апр, 23:56
Wildberries закрыл часть пунктов выдачи в Оренбургской области Общество, 06 апр, 23:36
В Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек Общество, 06 апр, 23:32
В Татарстане из-за взрыва газа в жилом доме произошел пожар Общество, 06 апр, 22:53
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Губернатор предупредил об угрозе паводка в Кургане Общество, 06 апр, 22:46
Оренбургский губернатор назвал паводок в регионе сильнейшим в истории Общество, 06 апр, 22:45
Россияне и украинцы стали самыми частыми киберпреступниками в ЕС Общество, 06 апр, 22:42
Прокуратура извинилась перед сидевшим год ученым за обвинения в убийствах Общество, 06 апр, 22:29
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома Технологии и медиа, 06 апр, 22:23
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 06 апр, 22:16
Столтенберг допустил уступки Украины в конфликте с Россией Политика, 06 апр, 22:16