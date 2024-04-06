В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата
В Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщила пресс-служба ТЦК в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Инцидент произошел в 11:50 утра во время работы мобильной группы по оповещению на улице Шалом Алейхама.
Патруль разговаривал с военнообязанным, когда к ним со спины подошел мужчина и нанес удар по голове военнослужащего. Затем нападавший достал из сумки нож и хотел ударить им другого военнослужащего, стоящего рядом.
Вызванные на место сотрудники полиции задержали нападавшего, задокументировали преступление и изъяли доказательства.
28 марта в военкомате в Кировоградской области Украины 32-летний мужчина совершил самоубийство, выхватив автомат у полицейского.
Сотрудники ТЦК вызвали полицейских из-за того, что местный житель угрожал совершить самоубийство. Полицейские вызвали медиков, после осмотра было решено доставить мужчину в психиатрическую больницу, однако у поликлиники он выхватил автомат у полицейского и совершил суицид.
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