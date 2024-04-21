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Военная операция на Украине ,  
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Немецкая оборонка избавилась от имиджа, как у «отраслей греха»

Bloomberg: в Германии выросла привлекательность оборонно-промышленного комплекса
Сюжет
Военная операция на Украине
Прежде сотрудники оборонных заводов стеснялись называть место работы. Бум заказов для Украины и рост инвестиций изменил ситуацию: число соискателей растет. Москва критикует оборонное сотрудничество Киева и Запада
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Оборонная промышленность Германии стала привлекательным местом работы на фоне увеличения объемов заказов и кризиса в автомобильном секторе в связи с конкуренцией со стороны Китая, пишет Bloomberg.

К компаниям, выпускающим оружие, некогда было такое же отношение, как к «отраслям греха» — табачникам и казино, пишет агентство, но теперь ситуация изменилась.

В ОПК наблюдается приток новых рабочих и инженеров, прежде занятых в автопромышленности, отмечает компания Hensoldt, которая производит датчики для украинских систем ПВО. До конца года компания намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

«Мы извлекаем выгоду из проблем в других отраслях при наращивании нашей рабочей силы», — признал бывший гендиректор Томас Мюллер. По его словам, в последние 30 лет сотрудники оборонных предприятий предпочитали не распространяться, где они работают, теперь это не так. «Сегодня наш сектор больше не находится в грязном углу», — заметил Мюллер.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Крупнейший немецкий оборонный концерн, Rheinmetall, ожидает, что продажи в этом году превысят €10 млрд. В прошлом году они составили €7,2 млрд. Годовое производство боеприпасов к 2025 году будет увеличено до 700 тыс. штук, что в десять раз больше показателей до 24 февраля 2022 года.

С того времени концерн дополнительно нанял примерно 4 тыс. сотрудников. Только за 2023-й Rheinmetall получила 108 тыс. резюме от соискателей, в этом году получено уже 38,5 тыс. заявок о работе.

Рост производительности ВПК отмечали и в других странах Европы. «На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство]. Мы должны наращивать его быстрее. У нас начался хороший процесс, но мы должны продолжать работать быстрее. Мы находимся в промышленной войне за мощности», — рассказал в марте глава норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

Выручка чешского производителя оружия Czechoslovak Group (CSG) в 2023 году выросла на 71% и достигла €1,7 млрд.

По мнению российских властей, поставки западными странами оружия Украине являются прямым участием в конфликте. Они настаивают, что Москва все равно выполнит свои планы.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия ВПК оборонная промышленность Rheinmetall
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