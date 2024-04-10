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Чешский производитель оружия CSG отчитался о рекордных продажах

Чешский производитель оружия CSG отчитался о рекордных продажах на €1,7 млрд
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Выручка чешского производителя оружия Czechoslovak Group (CSG) в 2023 году выросла на 71% и достигла €1,7 млрд. Об этом говорится в заявлении финансового директора холдинга Зденека Юрака.

Чистая прибыль CSG за 2023 год достигла €210 млн — это на 49% больше, чем в 2022 году. Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) удвоился и составил €439 млн. «Таким образом, за плечами CSG еще один рекордный год, за который компания значительно выросла по всем ключевым показателям», — заявил Юрак.

Более половины производства CSG (51%) было связано с европейскими странами, за исключением Украины. Две трети доходов холдинг получил за счет государств-членов НАТО, одну треть — в остальном мире, в первую очередь на Украине, в Индонезии, Вьетнаме и Марокко.

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Свыше 60% доходов группы заработало подразделение CSG Defense, которое включает в себя предприятия, занимающиеся производством наземной военной техники и крупнокалиберных боеприпасов. Пятая часть доходов была получена в подразделении малокалиберных боеприпасов (CSG Ammo+).

По словам Юрака, CSG достигла такого роста благодаря «сильному спросу», инвестициям в расширение производственных мощностей и повышению производительности труда. В заявлении компании отмечается, что на экономические показатели повлияли военные действия на Украине и конфликты на Ближнем Востоке.

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Теги
Чехия оборонная промышленность военная техника боеприпасы
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