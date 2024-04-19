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Военная операция на Украине ,  
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Киев объяснил идею отправлять на передовую осужденных за убийство

Минюст Украины предложил отправлять осужденных за убийство сразу на передовую
Сюжет
Военная операция на Украине
Минюст Украины предупредил о резком увеличении числа заключенных и риска пенитенциарной системы «лопнуть». Министр счел, что осужденные за убийство будут более эффективными в бою, чем обычные мобилизованные
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Осужденные за убийство должны быть мобилизованы и отправлены сразу на передовую, заявил глава украинского Минюста Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

«Возможно, те, кто умеет убивать, были бы более эффективными даже военными, нежели те, кто не убивал еще, и более безопасными, нежели те, кто грабил десятками лет, а потом им дали автомат», — сказал Малюська (цитата по «Страна.ua»).

Минюст, по его словам, хотел бы разгрузить исправительные учреждения на фоне существенного увеличения численности заключенных, появились новые категории преступников, которых раньше не было: «Мы на каком-то этапе можем лопнуть». Кроме того, инициатива позволит увеличить численность военнослужащих.

На начало марта 2024 года в тюрьмах и СИЗО Украины содержались около 45 тыс. человек, сообщало издание Focus.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В начале апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект о мобилизации осужденных (№ 11079-1), который запрещает мобилизовать тех, кто осужден за преступления против национальной безопасности. Законопроект принят в первом чтении. Как отметил тогда глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, пока на Украине нет легальных оснований для призыва заключенных.

Минюст Украины выступает за радикальный подход в вопросе участия заключенных в вооруженном конфликте, отрицая возможность добровольного призыва. Ведомство настаивает, что военная служба является обязанностью, а не правом. «Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина — защищать государство», — говорил Малюська в феврале.

Прежде министр отмечал, что на некоторые категории заключенных можно спокойно распространить мобилизационный призыв, например, на осужденных за коррупцию и нарушение правил дорожного движения. Он предложил: «Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату».

Киев объяснил идею отправлять на передовую осужденных за убийство
Киев объяснил идею отправлять на передовую осужденных за убийство

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