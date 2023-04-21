Путин поручил оптимизировать советы при органах власти и госкорпорациях

К работе в экспертных советах для формирования единой системы экспертизы планируется привлекать представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний

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Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях, в том числе с учетом необходимости привлечения к их работе представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний в целях формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечается в документе.

Также Путин поручил в приоритетном порядке профинансировать исследования и стратегические инициативы в сфере науки и технологий, имеющие критическое значение для технологического суверенитета страны. «Провести комплексную оценку эффективности мер и инструментов государственной научно-технической политики, применяемых для достижения конкретных результатов в целях обеспечения независимости и конкурентоспособности Российской Федерации», — отмечается в документе.

Доклад по выполнению этих поручений Путин ждет от премьер-министра Михаила Мишустина к 10 июля.

Упорядочить систему экспертизы президента попросил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он озвучил предложение 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию. «Сегодня при различных министерствах, ведомствах создано и работает очень много экспертных советов, которые часто тематически дублируют друг друга. Это распыляет человеческие и финансовые ресурсы, снижает качество экспертизы. Участие одних и тех же экспертов сразу же в нескольких советах отнимает много рабочего времени», — сказал тогда глава РАН.

При этом он предложил свою кандидатуру на пост главного эксперта в совете при Минцифры по «дорожным картам» по квантовым технологиям.

В свою очередь Путин на заседании совета призвал перестать заниматься подменой задач в научно-технической сфере. По словам президента, зачастую усилия в этой сфере направлены на «контроль процессов текущей деятельности участников», на то, чтобы формально отчитаться об освоении средств, количестве грантов или созданных лабораторий. Однако это только инструменты, средства достижения целей, считает глава государства.

Путин также предложил обновить Стратегию научно-технологического развития России и «максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов». По словам президента, с тех пор как документ приняли в 2016 году, ситуация изменилась.