Путин поручил оптимизировать советы при органах власти и госкорпорациях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 17:00
Карта с выгодой: как не испортить свою кредитную историю РБК и банк Ренессанс, 18:37
Топ-5 событий на СПБ Бирже: разморозка бумаг, обвал Tesla и новые ETF РБК Инвестиции, 18:34
Российских лучников вернут на международные турниры на строгих условиях Спорт, 18:29
Минюст США заявил о смене фокуса в борьбе с обходом санкций против России Политика, 18:27
МИД заявил о подготовке к любым сценариям после краха договоров о ракетах Политика, 18:18
Гособвинение в Белоруссии попросило для Протасевича десять лет тюрьмы Политика, 18:18
Пропавшую в Москве мать советника сенатора нашли в Тверской области Общество, 18:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд в Канске дал срок стрелявшему в баннер с рекламой контрактной службы Общество, 18:12
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:12
Минпромторг допустил возврат Duracell в список параллельного импорта Политика, 18:10
Непомнящий впервые дважды сыграл вничью в матче за шахматную корону Спорт, 17:51
Путин поручил оптимизировать советы при органах власти и госкорпорациях Политика, 17:51
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 17:49
Военная операция на Украине. Карта на 21 апреля Политика, 17:48
Политика ,  
0 

Путин поручил оптимизировать советы при органах власти и госкорпорациях

Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях
К работе в экспертных советах для формирования единой системы экспертизы планируется привлекать представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать экспертные советы при органах власти и госкорпорациях, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Провести оптимизацию экспертных советов, действующих при федеральных органах исполнительной власти и государственных корпорациях, в том числе с учетом необходимости привлечения к их работе представителей высокотехнологичных государственных и частных компаний в целях формирования единой системы экспертизы научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечается в документе.

Также Путин поручил в приоритетном порядке профинансировать исследования и стратегические инициативы в сфере науки и технологий, имеющие критическое значение для технологического суверенитета страны. «Провести комплексную оценку эффективности мер и инструментов государственной научно-технической политики, применяемых для достижения конкретных результатов в целях обеспечения независимости и конкурентоспособности Российской Федерации», — отмечается в документе.

Доклад по выполнению этих поручений Путин ждет от премьер-министра Михаила Мишустина к 10 июля.

Упорядочить систему экспертизы президента попросил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он озвучил предложение 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию. «Сегодня при различных министерствах, ведомствах создано и работает очень много экспертных советов, которые часто тематически дублируют друг друга. Это распыляет человеческие и финансовые ресурсы, снижает качество экспертизы. Участие одних и тех же экспертов сразу же в нескольких советах отнимает много рабочего времени», — сказал тогда глава РАН.

При этом он предложил свою кандидатуру на пост главного эксперта в совете при Минцифры по «дорожным картам» по квантовым технологиям.

Читайте на РБК Pro
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Подросток при деле: как без давления помочь ребенку выбрать хобби

В свою очередь Путин на заседании совета призвал перестать заниматься подменой задач в научно-технической сфере. По словам президента, зачастую усилия в этой сфере направлены на «контроль процессов текущей деятельности участников», на то, чтобы формально отчитаться об освоении средств, количестве грантов или созданных лабораторий. Однако это только инструменты, средства достижения целей, считает глава государства.

Путин также предложил обновить Стратегию научно-технологического развития России и «максимально сконцентрировать кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов». По словам президента, с тех пор как документ приняли в 2016 году, ситуация изменилась.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
экспертный совет реформирование Владимир Путин оптимизация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Силуанова сняли с поста полпреда в совете Евразийского банка развития
Экономика
Путин и саудовский принц обсудили координацию в формате ОПЕК+
Политика
Кремль не будет менять график Путина из-за «арктура»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter