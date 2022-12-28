Минобрнауки назвало условие для признания украинских дипломов в России

Дипломы об образовании, выданные на Украине до 20 декабря, признаются Россией, заявил Минобрнауки. Дипломы республик Донбасса и других новых территорий также не нуждаются в дополнительном подтверждении

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Полученные до 20 декабря украинские дипломы об образовании будут признаны, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки. С этого периода перестало действовать соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях — денонсацию документа инициировали в Киеве.

«Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения», — добавили в министерстве.

Гражданам, которые получили образование в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях, не нужно проходить процедуру дополнительного признания образования, чтобы продолжить обучение или профессиональную деятельность в России, уточнили в ведомстве.

О необходимости признавать дипломы, выданные вузами новых территорий, говорил президент Владимир Путин в начале декабря. Тогда выпускница Донецкого университета рассказала ему, что многие жители ДНР столкнулись с проблемой непризнания документов об образовании и дипломов, выданных с 1991 по 2000 год, до даты заключения соглашения о взаимном признании документов с Украиной.

Путин напомнил, что решение о признании дипломов было принято, но «если там есть исключения по периоду с 1991 по 2000 год, то <...> конечно, нужно такое решение принять». «Честно говоря, для меня это неожиданно, поскольку считал, что достаточно решений, которые уже были приняты. <...> Если их недостаточно, то мы поправим это», — добавил президент.

Постановление правительства Украины о денонсации соглашения с Россией о взаимном признании дипломов было опубликовано в марте. Денонсированы были также договоры о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, а также в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Россия с 20 декабря перестала признавать украинские дипломы, выданные после этой даты.