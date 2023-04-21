Le Monde узнала о запросе Киевом карт для воздушных операций в Белоруссии

Украина обратилась к Франции с просьбой предоставить данные, которые могли бы позволить украинской авиации действовать на сверхмалых высотах в Белоруссии. Париж отказал, но такую же просьбу Киев направил и другим странам

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Франция отказалась предоставить Украине данные, которые позволили бы украинской авиации и беспилотникам летать на сверхмалой высоте над Белоруссией, пишет Le Monde.

Киев запросил у Парижа цифровую карту Белоруссии, или DTED (Digital Terrain Elevation Data). Это важный инструмент подготовки боевых задач, если они организуются на малых высотах, там, где их выполнению может помешать рельеф местности. В DTED подробно описывается не только рельеф, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП или ветряки, а также выявленные средства ПВО. «DTED объединяет все тактические данные, необходимые для полета на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — пояснил собеседник Le Monde.

В ответ на просьбу в Париже заявили, что Франция неизменно будет поддерживать Украину, пока речь идет о защите украинской территории, но не может быть и речи о содействии в операциях на территории других государств.

Источник Le Monde утверждает, что Украина обратилась за этими данными и к другим западным странам.