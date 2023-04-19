WP узнала о подготовке Китаем сверхзвуковых беспилотников-шпионов

Разведка США выяснила, что Китай подготовил к развертыванию два современных беспилотника со скоростью полета, в три раза превышающей скорость звука. Аппаратура позволит вести наблюдение за Тайванем и западной частью Южной Кореи

Беспилотник WZ-8 (Фото: Wikimedia Commons)

Китай «почти наверняка» переместил два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазу в восточной части страны в относительной близости от Тайваньского пролива; дроны оборудованы передовой системой наблюдения для сбора картографических данных в реальном времени, или разработки стратегии, или нанесения ракетных ударов в будущем конфликте. Об этом говорится в слитых документах разведки США, пишет Washington Post.

Документы составлены Национальным агентством геопространственной разведки США, к ним приложены спутниковые снимки от 9 августа. Согласно документам, для запуска беспилотников планируется использовать бомбардировщик H6-M Badger, а сами дроны, по оценке американских военных, могут лететь на скорости, втрое превышающей скорость звука.

Слитые файлы содержат и «необязательно достоверную» карту предполагаемых маршрутов беспилотников, которые могли бы собирать сведения о Тайване и западной части Южной Кореи, в том числе Сеуле. Оборудование беспилотников может позволить вести наблюдение ночью и в туманную погоду.

Впервые беспилотники WZ-8 были представлены в 2019 году, во время парада на площади Тяньаньмэнь во время празднования 70-летия создания Китайской Народной Республики. Как указывает WP, тогда многие аналитики сочли, что беспилотники не полностью работоспособны.

Опрошенные газетой эксперты отметили: опубликованные сведения разведки свидетельствуют, что беспилотники могут быть направлены не только против Тайваня. В основном дроны планируется применять против американских военных баз в Тихом океане, считает Чи Ли-Пин, глава отдела исследований авиасистем Национального института науки и технологий Чунг-Шаня — тайваньского разработчика оружия. Он отметил, что в США недостаточно хорошо развито вооружение «воздух-воздух», из-за чего беспилотники будет сложно перехватить или уничтожить.

В слитых документах американской разведки также обнаружили сведения о еще четырех аэростатах, которые могли выполнять разведывательные цели для Китая. Один аппарат пролетел над американской авианосной группой, другой упал в Южно-Китайском море. На одном из них, «Киллин-23», были установлены мощные солнечные панели, которые были способны обеспечивать энергией радар с синтезированной апертурой (SAR). Это устройство позволяет делать снимки ночью, а также через облака, дым, туман, лед, снег и тонкие материалы, такие как брезент.

