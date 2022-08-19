Спецслужбы ФРГ увидели намерение России «вбить клин» в немецкое общество

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Черноморский флот возглавил глава Военно-морской академии Политика, 11:30
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:27
Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Pro, 11:23
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 11:19
Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира Life, 11:14
В России впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 11:14
Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализовали Политика, 11:11
В Кузбассе пожилым и предпринимателям рекомендовали носить маски Общество, 11:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Мэр Краснодара ушел в отставку Политика, 11:07
Бывший тренер «Локомотива» словами «поздно уехал» оценил переход Дзюбы Спорт, 11:06
Эксперты ПСБ обсудили вопросы финансового благополучия военнослужащих Пресс-релиз, 11:01
Сингапурская криптоплатформа Hodlnaut сократила 80% персонала Крипто, 11:00
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:56
Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока» Политика, 10:54
Война санкций ,  
0 

Спецслужбы ФРГ увидели намерение России «вбить клин» в немецкое общество

Россия использует темы экономических последствий событий на Украине и пандемии, чтобы распространять фейки и вносить раскол в немецкое общество, заявили в разведке ФРГ. Кремль подобные обвинения называл «русофобской одержимостью»
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия пытается разжечь в Германии опасения по поводу возможной нехватки энергии или продовольствия, целенаправленно распространяя «ложную информацию» о дефиците газа и росте цен. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг, сообщила газета Handelsblatt.

По словам Хальденванга, боевые действия на Украине и их последствия для экономики, в частности ситуация с поставками газа в Германию, «таят большой потенциал, который могут использовать экстремистские группировки и субъекты политического влияния».

Помимо этого, утверждает глава внутренней разведки Германии, Россия использует «для своей пропаганды страхи и ограничения, связанные с пандемией коронавируса». В Федеральном ведомстве по охране Конституции ФРГ предполагают, что Россия будет усиливать свое влияние и «подпитывать конспирологические нарративы с целью вбить клин в немецкое общество».

Welt узнала о приезде к выборам в ФРГ агента «по дезинформации» из России
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / picture-alliance / ТАСС

Также угроза внутренней стабильности Германии исходит от правых и левых экстремистов, сторонников конспирологических теорий и нацистской идеологии, отметил Хальденванг.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательства во внутренние дела других стран. «Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела, и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обвинения, звучащие из стран Запада, в том числе якобы об использовании Россией ситуации с коронавирусом для кампании по дезинформации, он называл «русофобской одержимостью».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Германия дефицит газа рост цен на продукты дезинформация
Материалы по теме
Британия сообщила о «фабрике троллей» по дезинформации об Украине
Политика
DWN сообщило о провале попытки ФРГ договориться о газе из Катара
Политика
В Германии сочли труднодостижимой задачу заполнить хранилища газа на 95%
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter