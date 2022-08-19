Спецслужбы ФРГ увидели намерение России «вбить клин» в немецкое общество

Россия использует темы экономических последствий событий на Украине и пандемии, чтобы распространять фейки и вносить раскол в немецкое общество, заявили в разведке ФРГ. Кремль подобные обвинения называл «русофобской одержимостью»

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Россия пытается разжечь в Германии опасения по поводу возможной нехватки энергии или продовольствия, целенаправленно распространяя «ложную информацию» о дефиците газа и росте цен. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ Томас Хальденванг, сообщила газета Handelsblatt.

По словам Хальденванга, боевые действия на Украине и их последствия для экономики, в частности ситуация с поставками газа в Германию, «таят большой потенциал, который могут использовать экстремистские группировки и субъекты политического влияния».

Помимо этого, утверждает глава внутренней разведки Германии, Россия использует «для своей пропаганды страхи и ограничения, связанные с пандемией коронавируса». В Федеральном ведомстве по охране Конституции ФРГ предполагают, что Россия будет усиливать свое влияние и «подпитывать конспирологические нарративы с целью вбить клин в немецкое общество».

Также угроза внутренней стабильности Германии исходит от правых и левых экстремистов, сторонников конспирологических теорий и нацистской идеологии, отметил Хальденванг.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательства во внутренние дела других стран. «Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела, и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обвинения, звучащие из стран Запада, в том числе якобы об использовании Россией ситуации с коронавирусом для кампании по дезинформации, он называл «русофобской одержимостью».