Кремль прокомментировал доклад о вмешательстве в выборы в США

Претензии сформулированы так, что неясна их суть и связь с Россией, заявил Песков. Ранее экспертные группы представили сенату США доклады о деятельности «российских троллей»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу причастности к какому-либо вмешательству в выборы в США или попытках повлиять на общественное мнение не вызывают в Кремле ничего, кроме непонимания. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«То, что я читал в общем доступе по докладу (о вмешательстве «российских тролллей. — РБК) , опять кроме непонимания ничего вызвать не может. Там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения, причем некоторые абсолютно непонятны. Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной соцобласти в США. При чем здесь Россия, не отмечается», — подчеркнул Песков.

Он также заявил, что в Кремле с обвинениями в адрес России не согласны. «Считаем это абсолютно не основанным ни на чем утверждением. Российское государство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами. Тем более с такими абстрактно описанными вмешательствами», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее The Washington Post сообщила о докладе для сената США, подготовленном отделом проектов по исследованию компьютерной пропаганды Оксфордского университета и аналитической компанией Graphika. Эксперты, изучавшие деятельность российской «фабрики троллей», пришли к выводу, что существуют прямые доказательства российского вмешательства (например, для оплаты рекламы ряда аккаунтов использовались рубли). В логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базировалось российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»).

В 2016 году российские «группы по дезинформации» ставили цель разобщить американское общество и убедить сторонников демократов, в том числе латиноамериканцев, молодежь и представителей ЛГБТ-сообщества, не участвовать в президентских выборах 2016 года, считают эксперты.

Кроме того, исследования показали, что при помощи фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter злоумышленники распространяли информацию, что глава комиссии, расследующей вмешательство Москвы в выборы в США

Роберт Мюллер замешан в коррупции, а руководимая им комиссия занималась теориями заговора.

Исходя из этого специалисты Оксфордского университета, а также компании Graphika пришли к выводу, что действовавшие во время избирательной кампании «группы по дезинформации» не прекратили свою деятельность и после победы Трампа.