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Заместитель Силуанова заменил Усса на посту красноярского губернатора

В чем причина перестановок и что ждут от нового главы региона
Замглавы Минфина и реформатор РАН Котюков заменил Усса на посту красноярского губернатора
Губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Котюков. В качестве кандидата на пост главы региона он рассматривался еще в 2017 году
Михаил Котюков
Михаил Котюков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Губернатор Красноярского края Александр Усс покинул пост, объявив об этом в своем телеграм-канале. «На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — написал Усс в четверг, 20 апреля.

Врио губернатора Красноярского края в этот же день был предложен уроженец региона, замминистра финансов Михаил Котюков. О том, что он рассматривается в качестве основного кандидата, ранее сообщали источники РБК.

Усс написал заявление об отставке в среду, 19 апреля, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента. По его словам, планируется, что экс-глава Красноярского края станет сенатором от заксобрания региона. На выборах в краевой парламент в 2021 году Усс возглавлял список «Единой России», по закону он может взять мандат, если кто-то из нынешних депутатов заксобрания сложит полномочия, а затем его могут делегировать в Совфед.

Александр Усс отработал на губернаторском посту один срок, он стал врио губернатора в сентябре 2017 года, избрался на должность главы региона в 2018-м с результатом 60,2% голосов. До этого в течение почти двадцати лет он был спикером заксобрания региона.

Сегодняшняя ситуация вокруг кандидатуры на пост главы Красноярского края во многом стала повторением ситуации 2017 года, когда решался вопрос о врио губернатора взамен ушедшего в отставку Виктора Толоконского. Тогда, как и сейчас, внутриполитический блок Кремля во главе с Сергеем Кириенко предлагал в качестве основного кандидата Михаила Котюкова (на тот момент главу Федерального агентства научных организаций), в свою очередь, кандидатуру Усса поддерживал министр обороны Сергей Шойгу, ранее рассказывали два близких к администрации президента источника. В тот период президент Владимир Путин принял решение назначить врио губернатора Александра Усса.

Сейчас Усс рассчитывал сохранить пост губернатора и готов был баллотироваться на второй срок, рассказывали источники РБК. Во внутриполитическом блоке Кремля считали, что Уссу будет трудно переизбраться на новый срок из-за низких рейтингов и высокого запроса на замену главы региона со стороны граждан, поясняли собеседники РБК.

Ожидалось, что указ об отставке Усса будет подписан еще в конце марта — тогда же, когда свой пост покинул губернатор Омской области Александр Бурков. Но президент поставил решение на паузу, рассказали два источника РБК.

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В конце марта еще не была разрешена ситуация вокруг сына Александра Усса, Артема, который был задержан в аэропорту Милана в октябре прошлого года по запросу США. Прокуратура Соединенных Штатов предъявила ему обвинения в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В ноябре Артема Усса отправили под домашний арест в Милане. 23 марта, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию предпринимателя в США, где ему грозило до 75 лет лишения свободы, Усс-младший сломал электронный браслет и сбежал из квартиры в муниципалитете Кашина-Вионе-ди-Базильо. Итальянское следствие не исключает, что к побегу россиянина могут быть причастны российские спецслужбы. 4 апреля стало известно, что Артем Усс вернулся в Россию.

После того как сын вернулся, Александра Усса представили к госнаграде — ордену «За заслуги перед Отечеством» III степени, сказал один из источников РБК. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Бывший министр и реформатор РАН: кто такой Михаил Котюков

Новому врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову 46 лет, он выпускник Школы губернаторов. В разные годы Котюков занимал должности проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета, заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, зампреда правительства — министра финансов Красноярского края.

В 2010 году Котюков возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина, в 2012 году стал замминистра финансов. В 2013 году чиновник занял должность руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а в 2018-м был назначен министром науки и высшего образования. После отставки правительства Дмитрия Медведева Котюков не сохранил министерский пост — в 2020 году он вновь стал замминистра финансов в правительстве Михаила Мишустина.

«Губернаторство Усса не было удачным по двум причинам. Он опытнейший местный кадр, но ему не хватало отлаженных отношений с правительством и с администрацией президента. И это оборачивалось недостатком внимания и финансовой поддержки», — считает эксперт по региональной политике Ростислав Туровский. Вторая причина отставки губернатора, по его словам, — «в вовлеченности Усса в конфликты между крупными финансово-промышленными группами, в том числе трения с «Норникелем». Все это не способствовало стабильности и спокойствию общественно-политической обстановки, провоцировало информационные войны, констатирует эксперт.

Что касается Котюкова, то он «попытается снять эти проблемы, договариваясь с правительством, где долгое время работал, и демонстрируя равноудаленность от бизнеса». Шанс добиться успеха у Котюкова есть, но ему важно не попасть в крупный конфликт и не испортить репутацию, подчеркивает Туровский.

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Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Путин Александр Усс Михаил Котюков Сергей Шойгу Сергей Кириенко Красноярский край отставки губернаторов
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