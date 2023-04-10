«Известия» узнали о наборе нового экипажа для «Адмирала Кузнецова»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Для находящегося с 2018 года в ремонте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начали формировать новый экипаж, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Всего планируется набрать 1,5 тыс. человек — офицеров, мичманов и матросов, а также специалистов по эксплуатации и обслуживанию самолетов палубной авиации. В боевой состав флота крейсер планируют ввести в 2024 году, а до этого новый экипаж должен провести испытания корабля.

«Формирование экипажа такого корабля — это очень сложный процесс. Численность одной только команды, которая обеспечивает движение корабля, превышает экипаж современного корвета. Сложность еще в том, что если в ВМС США много авианосцев и они могут переводить специалистов с одного корабля на другой, то «Адмирал Кузнецов» — единственный в своем роде. Надо долго готовиться, чтобы разобраться, где, что к чему на таком огромном корабле», — рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.

21 февраля 2023 года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» вышел из дока после ремонта. Работы по его ремонту и модернизации продолжаются.



В 2018 году корабль встал на плановый ремонт после возвращения из похода в Средиземном море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии. В декабре 2019 года на судне произошел пожар, погибли два человека, 14 пострадали. Причиной возгорания могли стать сварочные работы в трюме. В августе 2020 года Рахманов заявил, что на восстановление авианосца потратят до 350 млн руб.



Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. Корабль был введен в эксплуатацию в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианесущим кораблем ВМФ России и предназначен, в частности, для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. «Адмирал Кузнецов» может нести 28 самолетов и 24 вертолета.