«Известия» узнали о наборе нового экипажа для «Адмирала Кузнецова»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Axios узнал о плане Байдена победить Трампа с помощью популярных блогеров Политика, 10:11
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 10:06
Solgar провела образовательную лекцию о нутриентах для потребителей Пресс-релиз, 10:00
ФСБ задержала трех иностранцев с почти 700 кг кокаина Общество, 10:00
«ТрансКонтейнер» оценил замедление движения грузов по железной дороге Бизнес, 10:00
В России сократились продажи шин Авто, 09:56
Москва заняла первое место по падению цен на аренду жилья за год Недвижимость, 09:52
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
ФСБ задержала главу Cвердловского управления МВД по борьбе с наркотиками Общество, 09:46
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:43
Каким странам не избежать кризиса на рынке недвижимости — The Economist Pro, 09:43
«Известия» узнали о планах заменить уголь в отоплении 130 тыс. домов Общество, 09:41
Россиянка поднялась на 38 мест в чемпионской гонке WTA Спорт, 09:40
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:20
Маск пообещал уточнить маркировку Би-би-си о связях с правительством Технологии и медиа, 09:17
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

«Известия» узнали о наборе нового экипажа для «Адмирала Кузнецова»

«Известия»: Минобороны начало формирование нового экипажа для крейсера «Адмирал Кузнецов»
Авианесущий крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Для находящегося с 2018 года в ремонте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начали формировать новый экипаж, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Всего планируется набрать 1,5 тыс. человек — офицеров, мичманов и матросов, а также специалистов по эксплуатации и обслуживанию самолетов палубной авиации. В боевой состав флота крейсер планируют ввести в 2024 году, а до этого новый экипаж должен провести испытания корабля.

«Формирование экипажа такого корабля — это очень сложный процесс. Численность одной только команды, которая обеспечивает движение корабля, превышает экипаж современного корвета. Сложность еще в том, что если в ВМС США много авианосцев и они могут переводить специалистов с одного корабля на другой, то «Адмирал Кузнецов» — единственный в своем роде. Надо долго готовиться, чтобы разобраться, где, что к чему на таком огромном корабле», — рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.

21 февраля 2023 года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Адмирал Кузнецов» вышел из дока после ремонта. Работы по его ремонту и модернизации продолжаются.

В 2018 году корабль встал на плановый ремонт после возвращения из похода в Средиземном море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии. В декабре 2019 года на судне произошел пожар, погибли два человека, 14 пострадали. Причиной возгорания могли стать сварочные работы в трюме. В августе 2020 года Рахманов заявил, что на восстановление авианосца потратят до 350 млн руб.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. Корабль был введен в эксплуатацию в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианесущим кораблем ВМФ России и предназначен, в частности, для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. «Адмирал Кузнецов» может нести 28 самолетов и 24 вертолета.

Теги
«Адмирал Кузнецов» экипаж Минобороны
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док
Политика
Глава ОСК заявил о «маленьком возгорании» на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Политика
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» затянется на год из-за замены турбин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter