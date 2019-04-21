Лавров объяснил решение России признать Порошенко президентом Украины

Россия в 2014 году согласилась признать Петра Порошенко президентом Украины, потому что об этом Москву попросили руководители Франции и Германии. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров

Сергей Лавров и Петр Порошенко на встрече министров иностранных дел в 2009 году (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопрос о том, могла ли Москва выступить в 2014 году с заявлением о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Он напомнил, что захватившая власть в стране оппозиция забыла обо всех достигнутых ранее договоренностях, а требования новых руководителей к русскоязычному меньшинству спровоцировали «очень серьезные проблемы».

«На этом фоне, когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс», — сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в Москве заявляли, что по итогам второго тура президентских выборов на Украине готовы вести переговоры с руководством этой страны за исключением тех случаев, когда этот диалог «пытаются обрамить провокациями».

По итогам президентских выборов в 2014 году Порошенко уже в первом туре был избран новым руководителем страны, набрав более 54% голосов.