Лавров объяснил решение России признать Порошенко президентом Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,64 63,74 EUR Нал. 72,84 71,75 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 307,00 -33,04 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Военный Совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму Политика, 19:23 В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Политика, 19:00 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Енисей». Онлайн Спорт, 19:00 МВД Украины зафиксировало более тысячи сообщений о нарушениях на выборах Общество, 18:59 Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии Политика, 18:55 Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского Общество, 18:51 31-летний итальянский теннисист впервые в карьере выиграл «Мастерс» Спорт, 18:44 В Туве поймали седьмого сбежавшего из изолятора Общество, 18:26 Открылся последний неработавший избирательный участок Украины Политика, 18:26 СМИ сообщили о нападении на лидера турецкой оппозиции в пригороде Анкары Общество, 18:19 Лавров объяснил решение России признать Порошенко президентом Украины Политика, 18:18 «Роскосмос» опубликовал ролик с созданной из сигналов пульсаров музыкой Технологии и медиа, 18:11 Как предприятию удалось стать лидером зефирно-мармеладного бизнеса РБК и ВТБ, 18:10 Дмитрий Быков начал разговаривать после выхода из комы Общество, 17:42
Политика ,  
0 
Лавров объяснил решение России признать Порошенко президентом Украины
Россия в 2014 году согласилась признать Петра Порошенко президентом Украины, потому что об этом Москву попросили руководители Франции и Германии. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров
Сергей Лавров и Петр Порошенко на встрече министров иностранных дел в 2009 году (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России ответил на вопрос о том, могла ли Москва выступить в 2014 году с заявлением о непризнании итогов президентских выборов на Украине. Он напомнил, что захватившая власть в стране оппозиция забыла обо всех достигнутых ранее договоренностях, а требования новых руководителей к русскоязычному меньшинству спровоцировали «очень серьезные проблемы».

«На этом фоне, когда стали выдвигаться кандидаты для участия в президентских выборах, президент Украины Порошенко заявлял на каждом углу, что он «президент мира» и урегулирует конфликт за две-три недели. Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин — настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс», — сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»).

Политика
Порошенко и Зеленский проголосовали на выборах президента Украины

Ранее в Москве заявляли, что по итогам второго тура президентских выборов на Украине готовы вести переговоры с руководством этой страны за исключением тех случаев, когда этот диалог «пытаются обрамить провокациями».

По итогам президентских выборов в 2014 году Порошенко уже в первом туре был избран новым руководителем страны, набрав более 54% голосов.

Политика
С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

26 мая 2014 года Лавров, комментируя первые итоги выборов, выразил надежду на то, что Порошенко не допустит роста радикальных настроений в отношении русскоязычных регионов. При этом министр иностранных дел России пожелал тогда новому президенту Украины распустить «незаконные вооруженные формирования», под которыми он подразумевал добровольческие батальоны.

«Мы слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений в том, что касается связей с Россией, называет эти отношения наиважнейшими. Мы, как неоднократно говорил президент Владимир Путин, готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко», — заявил тогда Лавров.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Материалы по теме
Появились видео с пожеланиями Зеленского и Порошенко после голосования
Политика
Порошенко перед голосованием на выборах помолился в храме ПЦУ
Политика
Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня на избирательном участке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter