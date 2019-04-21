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Выборы на Украине ,  
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На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей
Почти половина избирателей Украины — более 45% — уже посетили избирательные участки, сообщает ЦИК
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны. Согласно последним опубликованным данным, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.

Данные ЦИК привела по итогам обработки бюллетеней 195 из 199 избирательных участков.

Самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В этих регионах в голосовании приняли участие свыше 50% граждан. Самая низкая — в Закарпатье, где выразить свою волю пришли чуть более 29% избирателей.

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Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные New Image Marketing Group опубликовало первые данные опросов избирателей после голосования.

Во втором туре выборов президента Украины принимают участие актер и шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко. Оба кандидата уже проголосовали на выборах.

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Появились видео с пожеланиями Зеленского и Порошенко после голосования

По данным на 12:00, лидировал Владимир Зеленский, голоса в поддержку которого отдали 71,8% избирателей.

За Петра Порошенко по данным экзитполов, к тому моменту проголосовали 28,1% опрошенных социологами избирателей. Данные опроса не публикуются на самой Украине до закрытия избирательных участков.

Участки открылись на Украине в 8:00 и продолжат работать до 20:00.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Украина, выборы президента, голосование, Шри-Ланка
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