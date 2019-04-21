На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Почти половина избирателей Украины — более 45% — уже посетили избирательные участки, сообщает ЦИК

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны. Согласно последним опубликованным данным, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.

Данные ЦИК привела по итогам обработки бюллетеней 195 из 199 избирательных участков.

Самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В этих регионах в голосовании приняли участие свыше 50% граждан. Самая низкая — в Закарпатье, где выразить свою волю пришли чуть более 29% избирателей.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные New Image Marketing Group опубликовало первые данные опросов избирателей после голосования.