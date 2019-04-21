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Выборы на Украине ,  
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«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине
Согласно данным первых экзитполов, лидирует во втором туре выборов президента Украины актер Владимир Зеленский
Фото: Zuma / ТАСС

Компания New Image Marketing Group получила первые данные опросов на выходе из избирательных участков на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».

Согласно первым данным на 12:00 мск, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко 28,2% голосов.

Данные опроса агентство «РИА Новости» получило за пределами Украины. На публикацию результатов опросов на территории страны действует эмбарго до закрытия избирательных участков.

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Согласно данным NIMG, Зеленский пока лидирует также во всех регионах страны.

На западе Украины за Зеленского проголосовали 55,6%, а за Порошенко — 44,4%. В центральной части страны Зеленского поддержали 72,9%, а Порошенко — 27,1%, на юге Зеленский получил голоса 73,4% проголосовавших избирателей, а Порошенко — 26,6%. На востоке Украины Зеленский набрал 88,8%, а Порошенко — 11,2%.

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Заказчиками опросов выступили компания Global Management Association, Corporation (США) в интересах американских СМИ и британское издание «The Independent», следует из сообщения на сайте NIMG.

Всего в течение дня на выходе из избирательных участков социологи планируют опросить 16 тыс. избирателей. Метод опроса — тайное голосование. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

Избирательные участки на Украине закроются в 20.00 по местному времени (совпадает с московским). 

Автор: Наталья Демченко
Теги: выборы президента
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