«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине

На западе Украины за Зеленского проголосовали 55,6%, а за Порошенко — 44,4%. В центральной части страны Зеленского поддержали 72,9%, а Порошенко — 27,1%, на юге Зеленский получил голоса 73,4% проголосовавших избирателей, а Порошенко — 26,6%. На востоке Украины Зеленский набрал 88,8%, а Порошенко — 11,2%.

Заказчиками опросов выступили компания Global Management Association, Corporation (США) в интересах американских СМИ и британское издание «The Independent», следует из сообщения на сайте NIMG.

Всего в течение дня на выходе из избирательных участков социологи планируют опросить 16 тыс. избирателей. Метод опроса — тайное голосование. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

Избирательные участки на Украине закроются в 20.00 по местному времени (совпадает с московским).