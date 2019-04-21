«РИА Новости» сообщило первые данные экзитполов выборов на Украине

Компания New Image Marketing Group получила первые данные опросов на выходе из избирательных участков на Украине, сообщает агентство «РИА Новости».
Согласно первым данным на 12:00 мск, Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко 28,2% голосов.
Данные опроса агентство «РИА Новости» получило за пределами Украины. На публикацию результатов опросов на территории страны действует эмбарго до закрытия избирательных участков.
Согласно данным NIMG, Зеленский пока лидирует также во всех регионах страны.