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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политика ,  
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Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
Командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о том, что страны Запада не понимают Россию. По его словам, ситуация сейчас хуже, чем во времена холодной войны
Фото: Mikko Stig / AP

В интервью агентству Asssociated Press Скапарротти рассказал, что во время противостояния сверхдержав во время холодной войны стороны посылали друг другу сигналы, которые были им понятны. «Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.

Он сообщил, что за несколько лет лишь два раза встречался с главой Генштаба России Валерием Герасимовым, хотя и общался с ним периодически по телефону. «Лично я считаю, что общение является важным моментом сдерживания. Нам следует больше коммуникации с Россией. Это позволит нам понимать друг друга и объяснять, что мы делаем и зачем», - сказал Скапаротти.

В минувшую пятницу возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что ответственность за напряженные отношения с Западом лежит на России. «Нам очень сложно устанавливать нормальные отношения со страной, которая несколько лет вела себя ненормально», - заявил он. При этом Данфорд подчеркнул, что регулярно общается с Герасимовым, что позволяет избегать недопонимания по важнейшим вопросам.

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МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

В конце марта государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон мог бы делать больше, чтобы решить проблему «активности Москвы» в республике. В Москве на это ответили, что «в дипломатии США нет ничего, кроме ультиматумов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств должны искать дипломатические подходы к решению проблем.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Кертис Скапаротти
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