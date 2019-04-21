ЦИК Украины обнародовала первые данные о явке на выборах

По данным на 11:00 мск, на выборах президента Украины проголосовали 17,66% жителей республики. Эти данные были собраны по 151 избирательному округу, уточнили в избиркоме

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Украинская Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке граждан на второй тур выборов президента страны. Согласно им, к 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в голосовании поучаствовали 17,08% граждан страны.

Обработанные бюллетени поступили из 151 избирательных округов (всего округов 199).

В Винницкой области Украина явка составила 15,45%, во Львовской — 11,73%, в Запорожской — 22,93%, в Кировоградской — 20,5%, в Киевской — 14,99%, в Донецкой — 20,79%, Луганской — 20,91%, в Волынской — 13,99%, Днепропетровской — 22,56%, Житомирской — 16,28%, Закарпатской — 8,01%, в Ивано-Франковской — 10,81%, в Николаевской — 23,35%.

Во втором туре принимают участие актер Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко. ​По итогам первого тура выборов, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%.

Оба кандидата уже проголосовали.