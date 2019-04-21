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Выборы на Украине ,  
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На Украине стартовал второй тур президентских выборов
В кампании участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем у соперника

На Украине в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) открылись избирательные участки. Проголосовать во втором туре выборов президента республики, согласно последним данным Госреестра избирателей (на 31 марта), должны 35,57 млн человек.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, выборы, Президент
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