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Brexit ,  
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Times узнала детали готовящейся попытки отправить Терезу Мэй в отставку
Консерваторы попросят Терезу Мэй покинуть пост, в противном случае, пригрозят они, ее ждет новый вотум недоверия, сообщает Sunday Times. Однопартийцы премьера готовы ради этого изменить партийные правила
Тереза Мэй (Фото: Yves Herman / Reuters)

Высокопоставленный член правящей Консервативной партии, возглавляющий влиятельный парламентский комитет 1922, Грэм Брэди на следующей неделе намерен встретиться с Терезой Мэй и объявить ей, что она должна уйти в отставку до конца июня, в противном случае ее будет ждать новое голосование по вотуму недоверия. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на свои источники в партии.

Мэй уже пережила один вотум недоверия в декабре. Согласно партийным правилам, в течение года снова выносить вопрос о вотуме недоверия на голосования нельзя. Однако Брэди скажет премьеру, что эти правила будут изменены, если она сама не уйдет в отставку, пишет газета.

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Мэй предупредила об «ускользающем из рук» Brexit

Брэди, готовится объявить премьеру, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы она ушла в отставку. Причиной называется ее неудовлетворительная работа по Brexit.

Изначально Великобритания должна была покинуть Европейский Союз 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем на 31 октября. Отсрочка связана с тем, что Мэй не может договориться с парламентом по условиям Brexit.

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The Daily Telegraph в субботу сообщила, что комитет 1922 соберется на заседание во вторник, 23 апреля, где обсудит возможность изменения партийных правил, чтобы попытаться снова вынести вотум недоверия своему лидеру. Высокопоставленный член Консервативной партии Алан Маббутт в беседе с изданием заявил, что правила, касающиеся проблем с руководством, определяются не конституцией партии, а самими депутатами.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Тереза Мэй, отставка, Brexit, Великобритания
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