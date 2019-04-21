Times узнала детали готовящейся попытки отправить Терезу Мэй в отставку

Консерваторы попросят Терезу Мэй покинуть пост, в противном случае, пригрозят они, ее ждет новый вотум недоверия, сообщает Sunday Times. Однопартийцы премьера готовы ради этого изменить партийные правила

Тереза Мэй (Фото: Yves Herman / Reuters)

Высокопоставленный член правящей Консервативной партии, возглавляющий влиятельный парламентский комитет 1922, Грэм Брэди на следующей неделе намерен встретиться с Терезой Мэй и объявить ей, что она должна уйти в отставку до конца июня, в противном случае ее будет ждать новое голосование по вотуму недоверия. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на свои источники в партии.

Мэй уже пережила один вотум недоверия в декабре. Согласно партийным правилам, в течение года снова выносить вопрос о вотуме недоверия на голосования нельзя. Однако Брэди скажет премьеру, что эти правила будут изменены, если она сама не уйдет в отставку, пишет газета.

Брэди, готовится объявить премьеру, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы она ушла в отставку. Причиной называется ее неудовлетворительная работа по Brexit.

Изначально Великобритания должна была покинуть Европейский Союз 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем на 31 октября. Отсрочка связана с тем, что Мэй не может договориться с парламентом по условиям Brexit.