МИД заявил о находке в Сирии дымовых шашек из Солсбери

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в Восточной Гуте обнаружены также контейнеры с хлором из Германии

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

После выхода из сирийского города Дума боевиков организации «Джейш аль-Ислам» в оставленных ими районах была обнаружена лаборатория для изготовления отравляющих веществ, в том числе сернистого и азотистого иприта, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам представителя МИДа, на освобожденных от боевиков территориях были обнаружены и химикаты, доставленные в Сирию из Европы.

«Сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия, из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери, Великобритания», — заявила Захарова, выразив уверенность, что все в курсе, где именно находится город Солсбери.

4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, они были отравлены разработанным еще во времена СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей и на основании этих обвинений выслал из страны группу российских дипломатов. После этого примеру Британии последовали власти ряда других стран, в общей сложности из Европы и США были высланы более ста российских дипломатов. Власти России свою причастность к случившемуся со Скрипалями категорически отрицают.

По словам Захаровой, факт обнаружения в Сирии хлора из Германии и дымовых шашек из Солсбери сложно даже комментировать, настолько он «устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств».

«Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа таже сказала, что информация об обнаружении подпольных лабораторий и образцов химического оружия на освобожденных от боевиков территориях направлялась и будет направляться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

РБК направил запросы в пресс-службу правительства Солсбери и в МИД Великобритании.