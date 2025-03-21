Диссидента Скобова приговорили к 16 годам по делу об оправдании террора

Скобов получил 16 лет по делу о публичном оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. По данным «Ротонды», дело касалось постов о взрыве на Крымском мосту. Обвинение запрашивало для публициста 18 лет

Александр Скобов (признан в России иноагентом) (Фото: alexander.skobov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил диссидента и публициста Александра Скобова (Минюст внес его в реестр иноагентов) к 16 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города в телеграм-канале.

Скобова признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сетей, в том числе интернета) и ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса (участие в террористическом сообществе). Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

В течение первых трех лет Скобов будет отбывать наказание в тюрьме. Остальную часть срока он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Также публициста оштрафовали на 300 тыс. руб. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в течение четырех лет.

Суд заключил, что Скобов с февраля 2023-го по март 2024 года размещал в своем аккаунте в соцсетях и на сайте организации «Форум свободной России» (ее деятельность признана в стране нежелательной и запрещена) информацию, оправдывающую совершение терактов, также в публикациях содержались призывы к осуществлению противоправной деятельности.

РБК направил запрос в Первый Западный окружной военный суд.

Скобова задержали в апреле 2024 года. «Ротонда» писала, что, по версии следствия, он с сентября 2023-го по февраль 2024 года опубликовал в своем телеграм-канале несколько постов, в которых оправдывал взрыв на Крымском мосту.

Там же, писало издание со ссылкой на материалы ведомства, он призывал осуществлять теракты на территории России. По данным «Ротонды», в деле упоминались три публикации, в одной из них диссидент оправдывал возможные покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Летом 2023 года ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян со стороны «неонацистов», которых завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). ФСБ утверждала, что исполнителям пообещали по 1,5 млн руб. Киев отверг обвинения и заявил, что Симоньян и Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем».

Скобову 67 лет, он правозащитник и публицист. В советские годы — диссидент, политзаключенный: его привлекали по статье об антисоветской агитации. В 1978 году поместили в психиатрическую лечебницу после акции активистов.

Состоял в партии «Яблоко», откуда вышел в 2010 году. В июле 2014 года на правозащитника напали неизвестные и нанесли ему пять ножевых ранений. Его прооперировали. В петербургском отделении «Яблока» тогда связывали нападение с тем, что Скобов «жестко критиковал действия российской власти». «Особенно резко он отзывался о политике Кремля в «украинском конфликте». При этом мы знаем, что Скобов живет очень скромно, поэтому едва ли мог стать жертвой ограбления», — заявляли тогда в партии.

Скобова признали иноагентом в марте 2024 года. Минюст счел, что тот распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике, отождествлял Россию с террористической организацией, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также принимал участие в работе организации, признанной нежелательной.