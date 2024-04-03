Диссидента Александра Скобова задержали по делу об оправдании терроризма

Скобова задержали дома у правозащитника Юлия Рыбакова. По данным «Фонтанки», поводом для дела стали посты о теракте в «Крокусе». По словам Рыбакова, Скобов об этом не писал, но комментировал происходящее в России и на Украине

В Санкт-Петербурге по подозрению в «оправдании терроризма» задержали диссидента и публициста, 66-летнего Александра Скобова (в марте Минюст признал его иноагентом), об этом РБК рассказал правозащитник Юлий Рыбаков.

«Он в это время был у меня, приехали из Следственного комитета с ордером на обыск в моей квартире и задержали Александра Скобова по подозрению в совершении действий экстремистского характера — оправдание терроризма. Он неоднократно выступал в интернете со статьями, с комментариями по поводу происходящих событий в стране и по поводу военных действий на Украине. Именно это ему инкриминируется», — рассказал Рыбаков.

По его словам, после обыска у него в квартире Скобова увезли к нему домой, где также провели обыск, «что-то изъяли». «Здесь изъяли его компьютер, его телефоны, у меня в доме, поскольку он здесь работал. У него мать 90-летняя. Сам он очень тяжело болен, у него тяжелая форма сахарного диабета, он практически слепой. Когда его увозили, он демонстративно отказался взять с собой лекарства, которые ему жизненно необходимы, оставил у меня на столе очки, без которых он просто ничего не видит, отказался взять с собой необходимые вещи в камеру. Судя по всему, он не рассчитывает оттуда выйти и делает это в знак протеста против своего задержания», — сообщил правозащитник.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу, а также в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка», против Скобова возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма, его задержали сотрудники петербургского Центра «Э». Поводом для дела стали посты о теракте в «Крокус Сити Холле» в телеграм-канале, на который подписаны более 900 человек, сообщает издание. В одном из постов он рассуждает о версиях нападения на концертный зал.

«Сфотографировать постановление мне не дали, там было написано об уголовном деле по статье 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма», — уточнил «Фонтанке» Рыбаков. По его словам, Скобов не писал о теракте в «Крокусе».