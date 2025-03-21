Bloomberg назвал компоненты снарядов, с которыми у ЕС большие проблемы

Страны ЕС израсходовали все запасы боеприпасов и взрывчатки в пользу Киева и вынуждены наращивать производство, чтобы укрепить собственную обороноспособность, пишет Bloomberg

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ЕС исчерпал запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ, используемых для производства артиллерийских снарядов, ракет и патронов, на фоне военной поддержки Украины, пишет Bloomberg.

Самым важным компонентом современных снарядов является бездымный порох, который изготавливают из растительных волокон, в основном хлопка. Для одного артиллерийского выстрела требуется до 12 кг пороха. В Европе его производством занимается лишь несколько компаний, в том числе немецкий концерн Rheinmetall и французская Eurenco.

По данным агентства, производители пытаются нарастить мощности на фоне подготовки ЕС к значительному увеличению оборонных расходов. В частности, Rheinmetall планирует увеличить производство пороха более чем на 50% к 2028 году, однако этого будет недостаточно, отмечает Bloomberg. По мнению главы правления Rheinmetall Армина Паппергера, концерну придется нарастить производство до более чем 20 тыс. т в год, чтобы удовлетворить спрос.

«Скоординированная стратегия национальной обороны была бы направлена на обеспечение поставок хлопка, чего я сейчас не вижу», — констатировал глава Немецкой оружейной ассоциации Михаэль Блендингер.

Как уточняет агентство, в странах ЕС необходимо стимулировать гражданскую химическую промышленность к переходу на военное производство, упростить правила строительства оборонных заводов и перевозки их изделий, а также обеспечить поставки основных материалов, которые сейчас импортируют из Китая.

ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4,3 тыс. метрических тонн, или на 30%, Но сейчас в Европе есть только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше. Еще один планируют построить во Франции.

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после того, как Дональд Трамп заявил о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Еще до инаугурации Трампа Еврокомиссия выделила €500 млн на увеличение выпуска боеприпасов до 2 млн штук в год к концу 2025 года, напоминает Bloomberg.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд (за весь прошлый год страны ЕС потратили на оборону €326 млрд). В результате страны-члены рассчитывают увеличить ежегодные военные расходы до 3,5% ВВП каждая.

По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, для развития оборонных возможностей Европе может потребоваться более десяти лет. На планах негативно отразятся существующие уже сейчас задержки в поставках, а также нехватка специалистов.